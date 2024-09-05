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柯文哲送抵台北看守所 民眾拍手歡呼喊老天有眼

中央社／ 新北5日電
前台北市長柯文哲遭羈押禁見，晚間被移送至台北看守所，場外有民眾高舉自製看板表達立場。圖／中央社
前台北市長柯文哲遭羈押禁見，晚間被移送至台北看守所，場外有民眾高舉自製看板表達立場。圖／中央社

前台北市長柯文哲遭羈押禁見，今天晚間6時30分被移送至台北看守所，外頭聚集約300名民眾，現場一度響起拍手、歡呼聲，還有民眾鼓譟「土城的選擇，柯文哲」「老天有眼」。

台北地檢署偵辦京華城案，檢察官認定柯文哲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄及圖利等罪，聲押禁見。台北地方法院2日裁定柯文哲無保請回，北檢3日提出抗告，台灣高等法院4日撤銷原裁定，發回台北地院更裁。北院今天再度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見。

柯文哲今天傍晚5時50分在台北地院搭上囚車，前往位於新北市土城區的台北看守所，看守所外陸續聚集民眾，秩序和平；但在囚車約6時30分抵達時，看守所外已聚集約300名民眾，現場一度出現拍手、歡呼聲，還有民眾大喊「土城的選擇，柯文哲」「爽啦」「老天有眼」。

此外，還有男子高舉自製看板寫著「恭喜入主土城第一排，土城的選擇柯文哲，進喔進喔」。

隨柯文哲被送進後約5分鐘，場外民眾陸續離開，截至6時50分僅剩零星民眾。

京華城案 台灣高等法院 柯文哲 聲押

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