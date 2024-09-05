京華城案檢辯攻防 柯文哲遭羈押禁見

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】民眾黨主席柯文哲仍難逃羈押禁見命運！柯文哲5日傍晚坐囚車，由地檢署送台北看守所收押。他因京華城案遭檢方聲請羈押，但經北院裁定無保請回後，高院撤銷原裁定，5日北院再開羈押庭，最終檢辯2個多小時激戰候，在5點5分北院裁定柯文哲羈押禁見。守候在外的「小草」支持者們群情激憤。柯文哲的委任律師鄭深元已表示將提抗告。

律師余韋德分析，柯文哲如今遭到羈押的理由可能有三，一、柯文哲涉嫌重大；二、他有串供、滅證的可能；三、仍有其他證人未到案說明。但柯文哲陣營仍可在10天內向高院抗告，屆時將會有3位輪值法官審理，最終可能駁回抗告，也可能發回更裁。

檢辯兩小時攻防

據悉，檢方抗告後卷證資料比原先聲押時還多，法官將先開庭處理程序事項，包括卷證資料如何呈現等，待程序事項處理完成後，再接續正式開聲押庭，此次由法官呂政燁負責審查，但最終似乎各方達成協議，檢方同意不採用新事證作為裁定是否羈押柯文哲的依據。

此次羈押庭，檢方由主任檢察官江貞諭、檢察官林俊言、郭建鈺上場，而柯文哲的律師團則是鄭深元、陸正義，以及新增的蕭奕弘律師。庭訊自2點半進行到4點半結束，法官將所有人請出，並撰寫裁判書。隨後裁定柯文哲遭到羈押禁見，他隨後也從第15法庭被帶出，帶往候審室，稍晚則被帶往台北看守所。

證人有不利柯說法

京華城容積率弊案持續延燒，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲被檢方依《貪汙治罪條例》圖利、違背職務收賄罪偵辦，並聲押禁見，柯原獲法院裁定無保請回，但檢方抗告成功，台灣高等法院認為柯「積極介入京華城案」，撤銷原裁定發回更裁；台北地方法院定5日上午9點半閱卷，下午2點召開羈押庭。

高院4日發回更裁的判決主張，「柯文哲是否如其主張：『相信具專業性且為多數決之都委會決議』，對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要。」前民眾黨秘書長謝立功分析，檢方近日積極約談市府主秘邵琇珮、借提前副市長彭振聲，訊問民眾黨財務長李文宗，這些人為求脫罪，應該有柯文哲介入此案的說法，才會發回北院重裁。

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