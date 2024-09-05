柯文哲被羈押原因 北院：執意違法圖利

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】因民眾黨主席柯文哲明知增加過高容積給京華城恐涉違法卻執意為之，北院決定裁定羈押！北院5日的羈押庭判決文指出，本案為貪污犯行，造成共犯威京集團董事長沈慶京在京華城一案即獲有200餘億元之不法利益，影響社會層面深遠，應偏向公共利益維護，故有羈押必要。

讓沈獲利200多億

法院裁定理由全文如下：



一、被告經訊問後，不爭執聲請書所指部分事實，並有被告、共犯、證人之陳述、相關卷證資料等足稽。被告明知增加過高、超過560%的容積予京華城一案違背法令，竟仍執意為之，貫徹意志，迥然若揭，並因此致使共犯沈慶京之京華城一案，獲不法利益二百餘億元。則被告涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪之犯罪嫌疑重大。

二、本件就目前聲請書所述內容及偵查檢察官掌握之案情，雖形式上已符合貪污治罪條例第6條圖利罪之要件。然被告所為，究僅係被告單純圖利京華城共犯沈慶京、抑或與共犯沈慶京期約甚至收受違背職務賄賂，仍有待偵查檢察官依調查所獲之具體證據查明。

有滅證及串供疑慮

而偵查係一浮動狀態，隨證據及資料獲得逐漸形成具體之犯罪輪廓，甚至轉成賄賂罪重刑，則被告為避免受到重刑，縱暫時坦承部分事實，仍有可能於將來避重就輕、翻異前詞，甚且勾串共犯或證人；況被告所述，仍與已為本院羈押之共犯沈慶京、應曉薇、彭振聲等所述不一。

為保障被告將來反對詰問權及證人證言之貞潔，且被告目前所涉犯最重之貪污治罪條例第6條圖利罪部分，最輕本刑為5年以上有期徒刑，確有事實足認被告有因犯重罪而有滅證及勾串共犯或證人之虞。

無法交保替代

三、考量被告權益保障及公共利益維護之動態平衡，並審酌憲法上比例原則，尤其刑事訴訟法對勾串共犯或證人並無有效預防規定，亦無法如刑事訴訟法第118條規定以僅能於被告逃匿時沒入保證金之具保擔保之；為保全證據，且經衡量後，因本案為貪污犯行，造成共犯沈慶京在京華城一案即獲有二百餘億元之不法利益，影響社會層面深遠，應偏向公共利益維護，故認確無法以具保、責付、限制住居替代，而有羈押必要。

爰依刑事訴訟法第101條第1項第2款、第3款及第105條第3項規定，羈押被告於臺北看守所，並禁止接見、通信。

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