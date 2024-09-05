應曉薇黨紀處分案 國民黨考紀會：若抗告被駁回再討論

檢廉偵辦京華城案，查出威京集團涉嫌行賄台北市議員應曉薇，應上周聲押禁見。國民黨中央考紀會今天下午開會討論是否懲處，考紀會主委黃怡騰會後受訪表示，待應曉薇抗告結果確定，若確定羈押，抗告被駁回，就會以黨紀處分的相關規定，決定是否先行停權的處分。

國民黨台北市黨部日前表示，經召開紀律會決議，若本案一審判決有罪，建議予以黨紀重懲。黨中央考紀會今下午開會討論。

黃怡騰表示，應曉薇是8月30日被裁定羈押，考紀會目前正在查證是否有提出抗告，據傳應曉薇的律師要提抗告，所以雖然羈押是即時執行，但還有抗告的程序。

因此，黃怡騰說，今日會議決議，待抗告結果是否有被駁回、羈押裁定確定，考紀會再做後續認定。若被羈押，確定抗告被駁回，考紀會將動用黨紀處分規程的相關規定，決定是否先行停權。

黃怡騰說，基於尊重當事人及案情發展，會看情形再做確認，至於有關國民黨內停權的規定，是1至3年。

國民黨主席朱立倫今上午受訪時，針對應曉薇一案表示，尊重制度，絕對嚴格執行考紀。