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柯文哲偵訊2.5小時羈押禁見 法院裁定理由曝光「明知違法仍執意為之」

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押不押結果將出爐！柯文哲羈押庭16點30分結束 預計17點10分諭知結果

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導
台北地檢署偵辦京華城弊案，檢方首次聲押民眾黨主席柯文哲遭北院裁定無保請回，檢方不服提起抗，高院認為柯文哲「積極介入京華城案」，昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。記者曾吉松／攝影
台北地檢署偵辦京華城弊案，檢方首次聲押民眾黨主席柯文哲遭北院裁定無保請回，檢方不服提起抗，高院認為柯文哲「積極介入京華城案」，昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。記者曾吉松／攝影

京華城容積率弊案持續延燒，台北市前市長柯文哲被檢方依貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪偵辦，並聲押禁見，柯原獲法院裁定無保請回，但檢方抗告成功，台灣高等法院認為柯「積極介入京華城案」，撤銷原裁定發回更裁；台北地方法院今上午9點半程序庭後，下午2時開羈押庭，經過2個半小時後，庭訊於下午4點半結束，法官預計17點至17點10分諭知結果。

台北地檢署面對第二次羈押庭有「輸不得」的壓力，今天由主任檢察官江貞諭、檢察官林俊言、郭建鈺上場；柯文哲律師團則由鄭深元、陸正義、蕭奕弘出庭力拚讓柯文哲免於羈押。

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城案數月，上周發動大規模搜索，依行收賄罪聲押威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及助理吳順民獲准，再搜索傳喚柯文哲、當年兼任都委會主委的北市前副市長彭振聲到案，訊後依涉犯圖利、違背職務收賄罪聲押兩人。

北院認為柯文哲不是北市都市計畫委員會與會人員，無法直接知悉開會情形，自身無相關專業，檢察官所提事證還有其他合理解釋空間，犯罪嫌疑不重大，本月2日裁定柯文哲無保請回。

北檢補強資料後，本月3日提起抗告，高院指出，依彭振聲、威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎、時任都發局總工程司的都委會前執行秘書邵琇珮等人的證述，及朱亞虎與應曉薇對話紀錄、柯文哲被扣的隨身物品記載內容，再參酌朱亞虎受雇沈慶京的目的、沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大等。

高院認為，根據上述卷證資料、柯文哲積極介入京華城案等客觀情狀，柯文哲是否對京華城案毫無知悉、未曾懷疑？又是否如他自己主張「相信具專業性且為多數決之都委會決議？還有究明的必要，昨天撤銷「無保請回」裁定，發回北院更裁。

京華城案 台灣高等法院 收賄 柯文哲 檢察官 沈慶京 聲押

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