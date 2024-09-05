快訊

2024蘋果秋季發表會10日凌晨登場 iPhone 16等10大新品預測搶先看

羈押攻防範圍確定了！保障柯文哲防禦權 檢察官今天不能提出新事證

必比登名店爆食安問題！她吃小白菜驚見蟑螂怒留負評 業者公開道歉

京華城案不服羈押 沈慶京將抗告、吳順民已遞狀

中央社／ 記者劉世怡
檢廉偵辦京華城案，在押被告沈慶京的辯護人表示，抗告狀將完成，今天會提出。圖／聯合報系資料照片
檢廉偵辦京華城案，在押被告沈慶京的辯護人表示，抗告狀將完成，今天會提出。圖／聯合報系資料照片

檢廉偵辦京華城案，在押的應曉薇助理吳順民提起抗告，台北地院今天整卷，將送台灣高等法院。在押被告沈慶京的辯護人表示，抗告狀將完成，今天會提出。北院目前尚未收到。

此外，同案在押被告國民黨台北市議員應曉薇尚未向台北地院提出抗告。

另一方面，前台北市副市長彭振聲遭北檢聲請羈押禁見獲准，委任律師提起抗告。不過，台灣高等法院昨天認為，彭振聲抗告狀未經本人簽名、蓋章或按指印，合議庭已通知補正，目前尚未完成補正，待補正程序合法要件後，高院將裁定。

台北地檢署偵辦京華城案，8月27日、8月28日拘提與約談應曉薇與沈慶京等人到案；檢察官複訊後，依貪污治罪條例的違背職務行、收賄罪，聲押禁見應曉薇、沈慶京、吳順民。北院裁定，3人均羈押禁見。

北檢8月30日再度展開搜索、約談行動。檢察官認定，前台北市長柯文哲、彭振聲涉犯違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見。

北院9月2日裁定，柯文哲無保請回，彭振聲羈押禁見。北檢、彭振聲不服裁定，提出抗告。高院9月4日認為，原審裁定尚非妥適，就柯文哲的部分，撤銷原裁定，發回北院更裁；彭振聲部分，待程序補正後，另行裁定。

京華城案 柯文哲

延伸閱讀

彭振聲北市府任官6年 現金存款申報倍增2400萬

這次不上銬...柯文哲等法官開羈押庭 又被帶到候審室

京華城案閱卷結束 今下午2點柯文哲羈押庭再開打法律戰

柯文哲涉京華城案今再開羈押庭 同仁評法官辦案速度快

相關新聞

羈押攻防範圍確定了！保障柯文哲防禦權 檢察官今天不能提出新事證

京華城容積率弊案持續延燒，台北市前市長柯文哲被檢方依貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪偵辦，並聲押禁見，柯原獲法院裁定無保...

林洲民再爆李文宗施壓 要求更改大巨蛋都審記錄

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，日前傳喚時任競選總部財務長李文宗到案說明，訊後諭令李文宗200萬元交保。台北市...

京華城案沈慶京遭羈押禁見 今天提抗告

威京集團主席沈慶京涉行賄台北市議員應曉薇4740萬元，請應曉薇向市府官員為京華城容積率案關說、施壓，沈與應依違背職務行收...

走過大巨蛋8年 柯文哲、林洲民昔日戰友徒留「恩仇錄」

民眾黨主席柯文哲捲入台北市任內的京華城弊案，柯曾說「不知道京華城容積率840％」北市前都發局長林洲民近日受訪稱曾提醒柯有...

京華城案不服羈押 沈慶京將抗告、吳順民已遞狀

檢廉偵辦京華城案，在押的應曉薇助理吳順民提起抗告，台北地院今天整卷，將送台灣高等法院。在押被告沈慶京的辯護人表示，抗告狀...

柯文哲羈押庭遭指綠色法官 吳思瑤籲勿貼標籤

前台北市長柯文哲涉京華城案遭聲押，北院今天將再度開羈押庭，但有媒體報導指承辦法官是「綠色法官」。民進黨立法院黨團幹事長吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。