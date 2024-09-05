京華城案不服羈押 沈慶京將抗告、吳順民已遞狀

檢廉偵辦京華城案，在押的應曉薇助理吳順民提起抗告，台北地院今天整卷，將送台灣高等法院。在押被告沈慶京的辯護人表示，抗告狀將完成，今天會提出。北院目前尚未收到。

此外，同案在押被告國民黨台北市議員應曉薇尚未向台北地院提出抗告。

另一方面，前台北市副市長彭振聲遭北檢聲請羈押禁見獲准，委任律師提起抗告。不過，台灣高等法院昨天認為，彭振聲抗告狀未經本人簽名、蓋章或按指印，合議庭已通知補正，目前尚未完成補正，待補正程序合法要件後，高院將裁定。

台北地檢署偵辦京華城案，8月27日、8月28日拘提與約談應曉薇與沈慶京等人到案；檢察官複訊後，依貪污治罪條例的違背職務行、收賄罪，聲押禁見應曉薇、沈慶京、吳順民。北院裁定，3人均羈押禁見。

北檢8月30日再度展開搜索、約談行動。檢察官認定，前台北市長柯文哲、彭振聲涉犯違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見。

北院9月2日裁定，柯文哲無保請回，彭振聲羈押禁見。北檢、彭振聲不服裁定，提出抗告。高院9月4日認為，原審裁定尚非妥適，就柯文哲的部分，撤銷原裁定，發回北院更裁；彭振聲部分，待程序補正後，另行裁定。