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柯文哲羈押庭遭指綠色法官 吳思瑤籲勿貼標籤

中央社／ 記者王揚宇、林敬殷、郭建伸台北5日電
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，羈押庭還沒開，不要急著下指導棋、貼標籤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，羈押庭還沒開，不要急著下指導棋、貼標籤。圖／聯合報系資料照片

前台北市長柯文哲京華城案遭聲押，北院今天將再度開羈押庭，但有媒體報導指承辦法官是「綠色法官」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，羈押庭還沒開，不要急著下指導棋、貼標籤，這對輪值法官不公平。

柯文哲涉京華城案遭聲押，台北地方法院日前裁定無保請回。檢方抗告，台灣高等法院發回更裁，北院今天將開羈押庭，但有媒體報導指承辦法官呂政燁為「綠色法官」。北院4日晚間表示，請給法官純淨的審判空間。

對此，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，先舉今年1月31日司法院在臉書撰文，內容提及何謂刑事強制處分專庭及其輪值制度，並強調該庭的法官是輪值的、無法指定，輪到誰就上工，這都有相關SOP。

吳思瑤說，前幾天裁定柯文哲免予羈押的朱姓法官，「我們也不會說他是白色法官」，希望大家不要為了今天的羈押庭，況且還沒有開、還沒有結論，就給承審的輪值法官扣帽子、抹綠以及做政治上的影射，因為司法不應當被政治操作。

吳思瑤表示，台灣需要讓司法回歸正確的制度，而非一再被民眾黨帶風向、扭曲司法的SOP，打成好像國家機器在對付柯文哲，也希望民眾黨不要為了救柯文哲就鬥臭台灣司法體系。

吳思瑤指出，呼籲各界不要動輒抹黑獨立公正辦案的司法體系人員，柯文哲的羈押庭還沒有開，不需要現在急著下指導棋，或進行影射、貼標籤，這對輪值法官不公平。

媒體追問，曾在柯市府時期擔任社會局長的陳雪慧，稱在柯市府工作時完全沒被尊重、專業被踩在腳底下。

吳思瑤說，過去很多人對柯市府的提醒，卻被柯文哲以一己的意志改變一切，或者是目無法紀，釀成的結果就是有很多爭議及弊案，從前台北市副市長林欽榮、前北市都發局長林洲民，再到陳雪慧，他們的心聲都見證其身在其中的苦不堪言。

此外，民眾黨上午召開記者會，媒體詢問若柯文哲被裁定羈押，是否認為法官有問題，民眾黨將如何應對。民眾黨團總召黃國昌表示，等到北院裁定出來後，民眾黨中央緊急應變小組會有正式聲明。

京華城案 柯文哲

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