京華城釀職災卻幫復工？柳采葳質疑：柯市府為何急幫忙

京華城案延燒，台北市議員柳采葳指出，前市長柯文哲任內自豪每天認真7點半開晨會，但她發現柯文哲竟在晨會中，要求協助京華城在發生重大工安意外後，加速勞檢的復工程序，並在短短5天之內，市府就允許復工。對此，北市勞檢處指出，發生重大職災會嚴審復工，並列管1年，都會嚴謹把關。

2020年6月20日京華城拆除工程作業，因違法放置廢棄物而發生坍塌意外，造成在1樓作業的邱姓工人遭活埋喪命，涉及違反建築法規定，都市發展局依法裁罰9萬元，且勒令立即停工。

柳采葳指出，調閱晨會資料發現，京華城工安意外後不到1個月，在2020年8月7日柯市府晨會內就討論此事，並且決議「京華城因工安停工事件，請勞檢處加速辦理復工程序」，後續京華城順利在9月2日申請復工，並且在短短五天之內，9月7日市府就允許復工。

柳采葳說，勞檢處的角色應是「加強檢查」，而不是「加速辦理復工」，柯文哲直接指示勞檢處加速辦理復工，施壓基層公務人員，如此漠視工地安全，讓人質疑如此急著協助加速辦理京華城復工，是否跟後續放寬容積率有關聯。

柳采葳表示，該場晨會與會人員包括柯文哲、彭振聲、黃珊珊等人，柳采葳也要求，柯文哲應該說明清楚，究竟是誰在晨會中提案加速辦理京華城的復工程序，視工安於無物。

勞檢處指出，事故發生施工廠商萬鎰營造有限公司於民國109年7月24日第1次向勞檢處申請復工，勞檢處於109年8月3日審查後未同意復工；萬鎰公司於109年8月10日再次申請復工，勞檢處於109年8月18通知繼續停工，並於109年8月19日再次審查仍未同意復工，109年9月1日第3次申請復工，勞檢處方於9月2日同意復工。

勞檢處表示，復工程序中，先書面審查合格後，再至現場確認始可同意復工，勞檢處對於發生重大職災事業單位，嚴審復工，並列管1年，勞檢處一向嚴謹把關，依標準程序完成復工。