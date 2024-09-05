京華城案延燒 林欽榮強調當時反對提高京華城容積

京華城案延燒，前台北市副市長林欽榮4日晚間再發聲明強調，當時他身為台北市都委會主席，與都發局主張立場一致，反對威京集團主張保障12萬284平方公尺（換算容積率約679%）。

林欽榮透過訊息說明，京華城案當時是監察院糾正在先，接續都發局根據並尊重監察院糾正意見（容積率560%），必須經由都市計畫變更程序辦理。都發局在公展計劃書中僅同意容積率560%，並明確反對12萬284平方公尺樓地板面積（679% ）。

林欽榮表示，在都委會審查過程，所有與會都審委員也都同意都發局意見，一致通過，反對威京集團主張保障12萬284平方公尺（換算容積率約679%）；至於容積後來暴增到840%，他已請辭離任北市府。

現任高雄市副市長的林欽榮，在民國103至107年曾任台北市副市長，京華城案爭議不斷，外界討論有官員索賄，林欽榮8月30日透過辦公室發出聲明強調，從事公職一向堅守市民權益，從不屈服於財團壓力，如有任何人散播、轉述或做出不實指控，他一定提告到底。

林欽榮說，此案在民國106年12月由台北市都委會審議時，他堅守公開透明、依法行政。威京集團主席沈慶京日前指控官員索賄，林欽榮聲明表示，請沈慶京明白點出人名，不要含沙射影。

針對京華城演變成容積率暴增到840%爭議，林欽榮說，自己早已於107年12月24日請辭離任台北市副市長，對於此案後續發展，他不知悉，也不曾過問。