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北院重開羈押庭 柯文哲見大批媒體喊「太誇大了」

中央社／ 記者郭建伸
台北地檢署偵辦京華城弊案，檢方首次聲押民眾黨主席柯文哲遭北院裁定無保請回，檢方不服提起抗，高院認為柯文哲「積極介入京華城案」，昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。記者曾吉松／攝影
台北地檢署偵辦京華城弊案，檢方首次聲押民眾黨主席柯文哲遭北院裁定無保請回，檢方不服提起抗，高院認為柯文哲「積極介入京華城案」，昨天撤銷原裁定，發回北院更裁。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城案，北院裁定無保請回，北檢抗告，高院發回更裁，北院今天將正式召開羈押庭，外界關注裁定結果。柯文哲上午出門面時，並未對法律攻防多作回應，但見到大批媒體守候，仍直呼「你們太誇大了」。

據了解，民眾黨中央緊急應變小組今天將開會討論後續事宜，媒體也捕捉到民眾黨立委黃國昌、中評會主委李偉華、台中市議員江和樹等人早上都前往民眾黨中央黨部開會。

柯文哲涉京華城案遭聲押，台北地方法院裁定無保請回。案經抗告，台灣高等法院發回更裁。北院昨天表示，已定今天上午9時30分開庭，先行處理程序事項，並正式召開羈押庭。

柯文哲約於上午7時15分出門，一見到大批媒體於住處前守候，便直呼「你們太誇大了」，但未具體說明是何事誇大。

媒體詢問今天開羈押庭的攻防議題，柯文哲說，「不要啦」，隨即走向平時座車。

媒體隨後追問如何看待高院認為積極介入、如何看待前台北市副市長林欽榮、前台北市都發局長林洲民都對京華城案發聲等議題，柯文哲均沒有回應，隨後便搭乘座車前往位於台玻大樓的辦公室。

京華城案 柯文哲

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