涉京華城案柯文哲聲押更裁 北院上午開庭先程序處理

台北地檢署偵辦京華城案，聲押前台北市長柯文哲，台北地方法院裁定無保請回；檢察官抗告後，高院發回更裁。北院訂於今天上午9時30分開庭，先行處理程序事項，再正式召開羈押庭。

北檢偵辦京華城案，8月30日展開搜索、約談行動。檢察官認定柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄及圖利等罪，犯罪嫌疑重大，有滅證、勾串之虞，將2人聲押禁見。

北院認為，柯文哲並非都委會的與會人員而無從直接知悉開會情形，自身亦無相關專業，檢察官舉證無法認定柯文哲犯罪嫌疑重大，裁定無保請回。彭振聲犯嫌重大，裁定羈押禁見。

檢察官及彭振聲分別提起抗告。台灣高等法院認為，依柯文哲積極介入等客觀情狀，對京華城案是否毫無所悉或未曾懷疑仍有究明必要，昨天發回北院更裁。另外，彭振聲抗告狀未經本人簽名、蓋章或按指印，高院已通知補正，待補正程序合法要件後，另行裁定。

台北地方法院刑事強制處分庭昨天的值班法官呂政燁受理此案後，聯繫本案檢察官、辯護人，定今天上午9時30分在北院刑事第15法庭開庭。

北院指出，開庭時將先行處理程序事項，包括檢方抗告書新增卷證資料、此部分卷證資料呈現方式及閱卷事項等，待程序處理完畢，將正式召開羈押庭。

台北市中正一警分局表示，有民眾在北院、北檢附近的愛國西路慢車道申准舉辦「司法正義」集會活動，轄區警方將派400名警力到場維安。