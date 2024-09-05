朱立倫：有證據是肅貪 沒證據是清算

民眾黨主席柯文哲陷京華城案及政治獻金風暴。國民黨主席朱立倫昨天表示，司法不可變成獨裁者揮舞的鞭，要成為社會公平正義衡量的尺，有足夠證據辦到底是肅貪、沒有足夠證據而辦就是政治清算。民眾黨也抨擊，民進黨把檢調當成攻擊異己的工具，政治黑手伸入司法，這對民眾黨將是長期抗戰。

朱立倫、柯文哲昨天都到花蓮參加國民黨立院黨團總召傅崐萁母親的告別式，柯由黨籍立委黃國昌、張啓楷陪同步出航站時，媒體追問「聽說檢方查出千萬金流…」，柯低語「有千萬金流就好命了」，媒體再問檢方提抗告睡得好嗎？柯回「睡得很好，我外科醫生」。

柯文哲抵達告別式會場時，朱立倫拉著柯的手示意柯坐旁邊，但柯搖手婉拒，與黃國昌坐在另一邊。傅崐萁致感謝詞時特別感謝柯文哲在重重考驗中帶著萬千感情過來給母親致意。