聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫：有證據是肅貪 沒證據是清算

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰張睿廷張曼蘋王燕華／連線報導
民眾黨主席柯文哲身陷司法案件，國民黨主席朱立倫（圖）提醒執政當局，司法不可變成獨裁者揮舞的鞭，要成為社會公平正義衡量的尺，而且司法標準不能跟溫度計或浮標一樣變來變去。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席柯文哲身陷司法案件，國民黨主席朱立倫（圖）提醒執政當局，司法不可變成獨裁者揮舞的鞭，要成為社會公平正義衡量的尺，而且司法標準不能跟溫度計或浮標一樣變來變去。記者潘俊宏／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城案政治獻金風暴。國民黨主席朱立倫昨天表示，司法不可變成獨裁者揮舞的鞭，要成為社會公平正義衡量的尺，有足夠證據辦到底是肅貪、沒有足夠證據而辦就是政治清算。民眾黨也抨擊，民進黨把檢調當成攻擊異己的工具，政治黑手伸入司法，這對民眾黨將是長期抗戰。

朱立倫、柯文哲昨天都到花蓮參加國民黨立院黨團總召傅崐萁母親的告別式，柯由黨籍立委黃國昌張啓楷陪同步出航站時，媒體追問「聽說檢方查出千萬金流…」，柯低語「有千萬金流就好命了」，媒體再問檢方提抗告睡得好嗎？柯回「睡得很好，我外科醫生」。

柯文哲抵達告別式會場時，朱立倫拉著柯的手示意柯坐旁邊，但柯搖手婉拒，與黃國昌坐在另一邊。傅崐萁致感謝詞時特別感謝柯文哲在重重考驗中帶著萬千感情過來給母親致意。

京華城案 傅崐萁 張啓楷 政治獻金 朱立倫 柯文哲 黃國昌

延伸閱讀

柯文哲明早重開羈押庭 北檢外架層層拒馬防「館長」烙人

柯文哲無保請回被撤...王世堅PO「1表情符號」超酸 網笑翻：不用跳了

「賴清德不會收手」 黃國昌指已非柯文哲1人的事：黨國幽靈回到台灣上空

柯文哲候審室緊盯監視器 黃國昌：直視濫權的賴清德

相關新聞

柯文哲無保請回遭撤銷 北院今再開羈押庭

台北地檢署偵辦京華城案聲押民眾黨主席、台北市前市長柯文哲，台北地方法院本周一裁定柯無保請回，北檢相隔一天抗告。台灣高等法...

彭振聲：「奉市長指示」主持會議

台北地檢署聲押民眾黨主席柯文哲遭法院無保請回後，檢察官前天親赴看守所就訊前副市長彭振聲，是抗告成功主要關鍵。據了解，彭振...

朱立倫：有證據是肅貪 沒證據是清算

民眾黨主席柯文哲陷京華城案及政治獻金風暴。國民黨主席朱立倫昨天表示，司法不可變成獨裁者揮舞的鞭，要成為社會公平正義衡量的...

林洲民：定期向柯文哲報告 提醒圖利

京華城容積率獎勵案，台北市前市長柯文哲到底是否知情？北市都發局前局長林洲民昨天表示，處理京華城容積率時，都發局定時要跟市...

柯文哲明早重開羈押庭 北檢外架層層拒馬防「館長」烙人

台北地檢署偵辦京華城弊案，檢方首次聲押民眾黨主席柯文哲遭法院裁定無保請回，檢方不服提起抗，高院認為柯文哲「積極介入京華城...

京華城案聲押更裁明早開庭 柯文哲晚間回家未回應媒體

台北市前市長柯文哲涉京華城案遭聲押，北院裁定無保請回。北檢抗告後，高院發回更裁。北院今天晚間表示，將在明天上午9時30分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。