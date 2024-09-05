容積率升至560％關鍵？ 前監委喊冤

北市京華城調查小組召集人游淑慧質疑北市府將容積率從三九二％提升至五六○％的關鍵是前監委劉德勳提出糾正。劉解釋，監委調查報告就是五六○，他沒逆轉結論，但游再質疑，被羈押的應曉薇助理吳順民真正身分是威京集團子公司兆欣公司顧問，更是劉德勳監委報告中採用的關鍵證人。

游淑慧表示，吳順民是都發局前副總工程司，更是劉德勳監委調查報告中採用的關鍵證人；一九九○年二月廿八日第三七九次都委會紀錄，明確寫明京華城容積率依整個基地面積計算為百分之三九二，但問題在於劉德勳當年把吳順民口證放到報告中，卻不採認當年會議紀錄，因此才覺得應調查釐清。

劉德勳二○一四至二○二○年擔任監委，二○一六年因京華城案糾正市府，導致北市府後續調高容積。劉卸任後，二○二三年三月接任威京集團旗下沈春池文教基金會董事，游淑慧到北檢告發要求調查容積率從三九二提升至五六○過程是否也涉及不法。

劉德勳前天接受ＴＶＢＳ專訪指出，一九八九年第六次專案小組會議紀錄結論就已記載容積率百分之五六○，另位監委馬以國二○一三年調查報告中寫的容積也是五六○，北市府超過五年都未積極處理，他才在二○一六年提出糾正。他說，沈春池文教基金會工作是遷台文物保存，董事一年開四次會，每次車馬費三千元。