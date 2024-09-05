前執秘打入冷宮？ 北市府：是升任

台北市都委會執行秘書邵琇珮被列圖利京華城容積獎勵案被告，經檢方偵訊後請回，北市府昨天將她調任秘書處參議，專心配合檢方調查。國民黨議員鍾小平昨再爆，前市長柯文哲任內的都委會執秘劉秀玲拒絕放寬容積就被打入冷宮。市府官員表示，劉秀玲的確反對容積放寬，也曾被檢方傳喚作證，但升任參事是從十一職等升到十二職等、從局處升到府級，並非被打入冷宮。

邵琇珮目前持續請假中，市長蔣萬安昨說，在完整釐清案情之前，他已先調整邵琇珮職務，也希望司法偵辦能夠盡快釐清各項事實，毋枉毋縱。

目前兼任都委會主委的副市長李四川表示，邵琇珮前天被檢方請回後有找他請假，希望梳理一下情緒，若造成市府困擾，也願意先離開這個位置，經討論，讓邵暫離都委會，轉任秘書處參議，也讓她可以專心配合檢方調查。

另外，鍾小平日前在政論節目稱「以我的老江湖，如果給他錢，大概在五億裡面的三、四億是阿北的錢」，民眾黨認為鍾以不實言論誹謗柯文哲，昨由發言人吳怡萱往台北地院自訴鍾加重誹謗罪；她說，北市議員用如此含血噴人方式在節目上造謠，造成柯文哲名譽受損，呼籲鍾小平道歉。