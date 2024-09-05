政治獻金假帳案／李文娟：哥哥才是木可實際負責人

台北地檢署偵辦京華城案，也沒放鬆柯文哲政治獻金假帳案。調查局北機站上月以證人約談柯競總財務長李文宗，李文宗聲稱對假帳申報「完全不知情」，但木可公關負責人李文娟卻說，木可實際負責人是哥哥李文宗，她只是掛名的人頭負責人；辦案人員認為李文宗說謊，前天以被告身分搜索約談李文宗到案，查扣手機與電磁紀錄，北檢偵訊後依偽造文書罪命李文宗兩百萬元交保、限制出境出海並實施電子監控。

北機站依據李文娟供詞，認為柯文哲政治獻金帳目作假，兩周前二度約談端木正到案。據悉，端木正供稱，木可公關公司因發票不夠，所以才便宜行事拿假發票報帳，他其實是「受指示」負責簽核會計，至於是否說明受柯文哲還是李文宗指示？相關人員並未透露。

此外，木可公關曾匯出一筆四百多萬元的專款到柯文哲私人戶頭，名義是「肖像使用權」，這筆帳目也是由李文宗負責，專案小組清查認為，這筆錢原則上並沒刑事問題，充其量是觀感不好，與柯文哲平日塑造的形象差很大。

檢調還在清查金流去向，目前尚未發現私人用途，多為競選開支，不過辦案人員形容，從帳冊分析來看，「民眾黨內部管理很有問題」，等於沒有專人負責會計帳。

柯文哲參選總統所開設的政治獻金專戶被疑申報不實，被列支出對象的尼奧與時樂兩間公司否認收到柯競總申報的九一六萬元。檢調發現，大選收支金流與會計帳目確實不符，發票登錄完後，交易明細最後多出兩千多萬元，疑因發票不夠，拿假發票報帳。

北機站上月搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及會計師端木正事務所共七處地點，約談會計師端木正、助理陳韋瑄及李文娟，李文宗、木可公關會計何璦廷、尼奧與時樂負責人戴利玲共六人，當時李文宗請回，端木正兩百萬元交保、李文娟一五○萬元交保、何璦廷五○萬元交保。