林洲民：定期向柯文哲報告 提醒圖利

京華城容積率獎勵案，台北市前市長柯文哲到底是否知情？北市都發局前局長林洲民昨天表示，處理京華城容積率時，都發局定時要跟市長報告，並以文字書立備忘錄上呈市長室，「柯文哲知不知情，相信大家心中有答案。」

鏡週刊報導，林洲民於二○一七年起多次在議會答覆國民黨議員應曉薇時，主張京華城須含西北角一起開發才有百分之五六○的容積率；林洲民曾上簽柯文哲並在市府晨會公開提醒，如照應曉薇質詢放水容積，市府恐須負起圖利法律責任，相關公文內簽資料，市府都留有紀錄。

林洲民昨受訪表示，從市長陳水扁、郝龍斌到柯文哲，京華城容積率都是都發局承辦業務中的重中之重，都發局處理時當然須定時跟市長報告；二○一六年監察院糾正北市府京華城容積率案，處理時當然必須跟市長報告。他說，當時除了做成報告文字方式的備忘錄，也上呈市長室，內容談及北市府因應京華城容積率案一定要守法，都發局、都委會等單位一定要秉公處理；印象中，他向柯文哲提出建言，柯知道。

對於多次提醒柯文哲，柯的反應為何？林洲民說，印象所及，柯文哲稱這是自己的責任也是工作，因此要傾聽判斷給出意見。他說，他在二○一八年十二月廿五日離開市府，不了解柯文哲和前副市長彭振聲如何進行後續業務。

「京華城容積拉到八百四十％時，我已請辭離任台北市政府。」高雄市副市長林欽榮昨透過市府表示，他在北市副市長任內，因監院糾正京華城容積率案，都發局表示糾正意見須經都市計畫變更程序辦理，所以都發局在公展計劃書中僅同意容積率五百六十％，並明確反對十二萬二百八四平方公尺的樓地板面積（容積率約六七九％），他身為都委會主席，與都發局主張立場一致，所有與會都審委員也都同意都發局意見，並一致反對威京集團主張。

民眾黨質疑北檢洩露消息

另外，鏡週刊還報導檢方掌握二○二○年四月一份便簽，柯文哲寫給時任副市長彭振聲「TO彭副：他們的結論是什麼？原則很簡單，公務員不坐牢。Ko」一事，另有上千萬元不明帳目。民眾黨發言人吳怡萱表示，這些新聞都是「組合拳」，想要毀滅柯文哲人格；台北地檢署提出抗告後就陸續有消息傳出，是否北檢洩漏消息？

北市議會京華城案調查小組召集人、議員游淑慧說，沒看過便簽，但彭振聲曾口頭提過「柯文哲曾問過我」；議員簡舒培表示，都發局內簽詢問是否將京華城容積案送都委會研議及最終核定送公展的兩份公文上，都蓋上「台北市長柯文哲」的章，公展公文提到「給予獎勵容積不得超過基準容積百分之二十，容積獎勵加上容積移轉後，以基準容積百分之五十為上限」，柯蓋了六個章還簽日期，怎會不知容積八四○？

市府官員指出，在公務員眼中，公文奉核下來看到市長的章，就是上級交代的任務，市長公文到底有沒有看清楚這並不重要，重點是「他同意局處提上來的公文」，蓋了章就該負責。