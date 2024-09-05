柯文哲羈押庭遭指綠色法官 北院籲給純淨審判空間

前台北市長柯文哲涉京華城案遭聲押，北院裁定無保請回。檢方抗告，高院發回更裁，北院明天上午開羈押庭。有媒體報導指承辦法官呂政燁為「綠色法官」。北院晚間表示，請給法官純淨的審判空間。

部分媒體報導，前民進黨主席施明德曾在臉書（Facebook）發文提到，「幾年前，關於王世堅毀謗我的案子一審時，我就曾碰到一個呂政燁法官在稱讚我對台灣民主化自由化的重大貢獻後，吞一口口水竟然說：『我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸』果然，早上才開第一次庭，下午他就判我敗訴。」

當時台北地院召開記者會澄清指出，經調閱開庭錄音查明，承審法官呂政燁勸諭和解時，並無施明德所述言論，審理程序透明、公開，問案態度懇切，施明德於臉書所述內容與事實不符，請社會大眾勿再以訛傳訛。

北院當時還強調，公平審判與法官獨立性的確保，是公正司法重要的基礎，法院時刻謹記在心，並且努力實踐司法為民的理想，請社會大眾務必支持司法及信賴司法。

至於柯文哲涉京華城案聲押更裁部分，北院指出，由於呂政燁為台北地方法院刑事強制處分庭的今天值班法官，已受理此案，並將於明天上午9時30分召開羈押庭，審查柯文哲是否羈押禁見。

對於部分媒體指稱呂政燁為「綠色法官」、法官有顏色等相關報導，北院表示，當時事發後不久，北院隨即召開記者會說明，也請外界留給值班法官一個純淨審判空間。