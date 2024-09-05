彭振聲：「奉市長指示」主持會議

台北地檢署聲押民眾黨主席柯文哲遭法院無保請回後，檢察官前天親赴看守所就訊前副市長彭振聲，是抗告成功主要關鍵。據了解，彭振聲供稱「奉市長指示」主持會議、市長要他了解為何有不少專家學者反對，等於打臉柯文哲在羈押庭上主張「相信專業性且為多數決之都委會決議」辯詞，檢方因此在抗告書中明指柯文哲對京華城容積率百分之八四○具主導性，獲高院合議庭認同。

北檢為了抗告而做足了準備，辦案人員形容連「底牌」都亮出了。據悉，除了就訊彭振聲獲得關鍵證詞，另個關鍵是廉政署日前祕密傳訊北市都發局前局長林洲民；林洲民證稱，曾提醒柯文哲若照市議員應曉薇關說的方式放寬京華城容積率，市府恐須負起圖利罪責任，相關內簽文件在市府留有紀錄。

此外，檢方日前搜索約都委會執行秘書邵琇珮到案，也以證人傳喚都委會前委員曾光宗，兩人供詞顯示，柯文哲對京華城容積率從百分之三九二增加至百分之五六○，再從百分之五六○增至百分之八四○的過程全都清楚且知情，檢方將柯文哲涉嫌主觀上明知違法事證、相關證人指述記載於抗告書，同時補強多項犯罪事證，讓高院撤銷發回更裁。

根據檢方調查，二○二○年七月一日，應曉薇召開京華城協調會，由邵琇珮代表都發局與會；同年七月三日，京華城發函給都發局，提出「百分之二○容積獎勵加上百分之三○容積移轉方案」。同年七月十日，前都發局長黃景茂簽名批示，把京華城所提方案送都委會研議。當時，柯文哲指定都發局為專案管理人，黃景茂身為守門人，不僅未嚴格把關，還直接把「京華城自擬劇本」送交都委會，檢方認為柯文哲「積極介入京華城案」，絕非直到今年三、四月才知情。檢方不排除傳喚柯文哲時期的第一任副市長林欽榮說明。

另外，檢方前天也同步就訊在押威京集團主席沈慶京，調查其涉嫌行賄過程細節，但被羈押多日的沈慶京面對檢方偵訊依舊氣定神閒，強調自己從來沒行賄，堅稱支付市議員應曉薇的四七四○萬元都是「慈善捐款」。

檢方認定應曉薇收受賄款和助理吳順民共同為京華城容積率案施壓、辱罵都市計畫委員會公務員，檢方上周向法院聲請羈押禁見獲准。吳順民昨天向法院提抗告，沈慶京委任律師則表示即將完成抗告書，預計今日提抗告；應曉薇則尚未提出抗告。