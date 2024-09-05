柯文哲無保請回遭撤銷 北院今再開羈押庭

台北地檢署偵辦京華城案聲押民眾黨主席、台北市前市長柯文哲，台北地方法院本周一裁定柯無保請回，北檢相隔一天抗告。台灣高等法院昨天以「柯文哲積極介入京華城案」，撤銷原裁定發回北院更裁。北院今天上午九時卅分再開羈押庭，由法官呂政燁承審。

積極介入？ 柯「法庭上再來講」

柯文哲昨晚離開辦公室時，面對媒體詢問高院認定他積極介入京華城案，柯文哲先是雙手一攤，接著說：「什麼積極介入？法庭上再來講。」

民眾黨表示，柯文哲任台北市長期間秉持「尊重專業、依法行政」立場，對京華城容積率審議更是尊重都市計畫審議委員會集體決議，近來執政當局動作頻頻、媒體上充斥假消息，企圖羅織罪名，檢方不應為了入人於罪而踐踏正當法律程序，期望法官秉持公正精神，依證據認定事實，讓真相早日大白。

北檢指揮廉政署偵辦京華城案數月，上周發動大規模搜索，依行收賄罪聲押威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇及其助理吳順民獲准，再搜索傳喚柯文哲及當年兼任都委會主委的北市前副市長彭振聲到案，訊後依涉犯圖利、違背職務收賄罪聲押兩人。

北院認為柯文哲非北市都市計畫委員會與會人員，無法直接知悉開會情形，自身無相關專業，檢察官所提事證還有其他合理解釋空間，未達「有犯罪之高度可能性」程度，但當時兼任都委會會議主席及京華城案專案管理人的彭振聲，在都委會多次會議中預設立場、違反議事規則、無視委員反對意見、指定支持補償京華城委員及較無經驗委員任專案小組召集人，周一裁定彭振聲羈押禁見、柯文哲無保請回。

高院發回 柯無所悉有究明必要

北檢補強資料後，周二提起抗告，高院合議庭昨天裁定發回地院更裁。裁定指出，柯文哲主張「相信具專業性且為多數決的都委會決議」，但依彭振聲、威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎、時任都發局總工程司的都委會前執行秘書邵琇珮等人的證述，以及朱亞虎與應曉薇對話紀錄、柯文哲被扣的隨身物品記載內容，再參酌朱亞虎受僱沈慶京的目的、沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大、柯文哲積極介入京華城案等客觀情狀，「柯文哲是否對京華城案毫無所悉也未曾懷疑」？有究明的必要。

彭振聲抗告未簽名 補正後裁定

據了解，北檢聲押柯文哲失利後，立刻搜索傳喚甫遊日返國的邵琇珮到案，鞏固柯文哲知悉京華城案的證據，同時赴看守所就訊在押的沈慶京與彭振聲等人，追查柯在京華城案扮演的角色，補強證據提出抗告，同時對追查政治獻金案的動作也馬不停蹄，希望能以更多證據說服法官裁定羈押柯文哲，以利後續偵查。遭收押的彭振聲也抗告，但抗告狀未經本人簽名、蓋章或按指印，高院通知補正，待補正後另行裁定。