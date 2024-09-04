柯文哲無保請回被撤...王世堅PO「1表情符號」超酸 網笑翻：不用跳了

京華城容積率案持續延燒，前台北市長柯文哲日前獲台北地方法院裁定無保請回，北檢昨天（3日）提出抗告，台灣高等法院認為柯文哲「積極介入京華城案」，在今天傍晚撤銷原裁定、發回北院。對此，曾與柯文哲對賭的民進黨立委王世堅則PO出「1表情符號」，笑翻一票網友。

柯文哲政治獻金假帳爭議不斷，王世堅日前表示，若柯文哲被羈押，他會帶便當去探望，之後遭柯文哲反嗆若沒被羈押，「你要不要吞曲棍球？」而王世堅則回應，自己不會落井下石，但建議可以賭高空彈跳。

不過在柯文哲獲台北地方法院裁定無保請回後，不少網友紛紛留言要王世堅兌現承諾。對此，王世堅則表示，自己的信用良好，且檢方已提出抗告，希望大家再等個幾天，稍安勿躁。

然而，今（4）日台灣高等法院認為柯文哲「積極介入京華城案」，在今天傍晚撤銷原裁定、發回北院。王世堅也在第一時間於臉書上，PO出「歪嘴斜笑」的表情符號，吸引逾1萬人按讚。

不少網友也到王世堅臉書朝聖，「不用跳了」、「有一槍斃命的笑容」、「一個表情勝過千言萬語」、「這是我看過最簡單有力，但又表明了所有事情的貼文！不虧是堅哥！」、「笑死我」、「第一次看到有人發個表情符號這麼多讚的」。