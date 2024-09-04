柯文哲再面臨羈押庭 北院會不會槓高院？

民眾黨主席柯文哲又要開京華城案的羈押庭了！原本柯文哲由台北地方法院裁定「無保請回」，經台灣高等法院經審閱北檢抗告的相關卷證後，4日傍晚撤銷柯文哲原裁定發回北院重裁。律師葉慶元受訪時以鄭文燦的羈押聲請案為例指出，桃園地院跟高等法院也是意見不一致，經過高等法院兩度發回之後，桃園地院才裁定羈押。如今要看地院會不會硬槓高院？

高院主張，柯文哲是否如其主張「相信具專業性且為多數決之都委會決議」，對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要。前民眾黨秘書長謝立功分析，檢方近日積極約談市府主秘邵琇珮、借提前副市長彭振聲，訊問民眾黨財務長李文宗，這些人為求脫罪，應該有咬出柯文哲市長介入此案的說法，才會撤銷柯文哲原裁定發回北院重裁。

對於高院的裁定，民眾黨發聲明表示遺憾。針對北檢抗告成功，民眾黨指出，柯文哲都積極配合調查，但檢廉卻大規模搜索民眾黨中央黨部辦公室、台玻大樓辦公室及柯文哲住處，呼籲檢方不應為了入人於罪而踐踏正當法律程序。

鄭文燦三度進法院

回顧過往桃園市前市長鄭文燦涉貪案，鄭文燦第一次是以500萬交保，但檢方二度提出抗告，鄭文燦三進法院，卻沒有三出，最終桃院裁定鄭文燦羈押禁見。律師葉慶元受訪時也說，鄭文燦的羈押聲請案，桃園地院跟高等法院也是意見不一致，經過高等法院兩度發回之後，桃園地院才裁定羈押。如今，柯文哲的案件也面臨相同的狀況。

葉慶元強調，之前台北地方法院的裁定，跌破一堆法律人的眼鏡（曾有42位律師認定會羈押，只有6位律師認為不會羈押）。這次台北地院會不會也硬槓高等法院？就讓各界拭目以待。但在葉慶元的臉書留言上，法界有人認為，除非有新事證 不然高院這個裁定不適當，因為裁定的理由是北院調查不足，除非能證明北院刻意忽略北檢的某些證據，否則罪證不足還要強行入罪？

北院認無重大嫌疑

高院認為原審未就檢察官所提出的全部事證予以綜合評價，遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大，不妥適，檢察官抗告有理由。北院未准羈押柯文哲，是認為柯不是台北市都市計畫委員會的與會人員，無法直接知道開會情形，自身也無相關專業，檢察官所提事證還有其他合理解釋空間，未達到「有犯罪之高度可能性」程度，2日凌晨裁定無保請回。

柯文哲真不知情？

但高院合議庭審理後，認依同案被告彭振聲及朱亞虎（威京子公司鼎越前董事長）供述、證人邵琇珮（台北市都委會執行秘書）證述，佐以朱亞虎與國民黨台北市議員應曉薇相關對話紀錄、扣案被告隨身物品記載內容，再參酌朱亞虎受雇於沈慶京的目的、沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大、被告積極介入京華城案等客觀情狀。

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