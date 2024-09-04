京華城案 簡舒培：公開展覽6公文都有柯文哲蓋章

京華城容積案爭議，前台北市長柯文哲稱3、4月才知京華城案容積率為840%。市議員簡舒培今天指出，柯文哲當然知道，相關紀錄都可查到，且送公開展覽的6份公文都有柯文哲蓋章。

台北地方檢察署偵辦京華城案，檢察官認定柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄及圖利等罪，2人聲押禁見。台北地方法院裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見，柯文哲事後稱不知道容積率為840%。

民進黨台北市議員簡舒培今天在台北市議會接受媒體聯訪時說，柯文哲當然知道京華城容積率增加至840%，相關紀錄都可查到，且是柯文哲第2任台北市長時給容積率，但柯文哲對檢方訊問時卻推不清楚，是把責任往下推。

她表示，此案公開展覽是柯文哲在民國109年11月所簽，讓京華城可增加20%容積獎勵，若未送出都市計畫，京華城就無法增加容積，且柯文哲還蓋6個章卻要卸責，難道增容積是由都發局公務員蓋的。

民進黨台北市議員林延鳳透過群組指出，京華城案容積率案爭議多年，卻在柯文哲任內容積率增加至840%，前都發局長林洲民任內也提醒恐有圖利問題。

她說，但柯文哲在109年簽核速審速決，顯然柯文哲態度一變再變，從強硬到放寬，中間是否有對價關係，希望檢方盡快調查釐清。

依北市府資料，都市計畫法定程序包含4步驟，首先由申請單位完成都市計畫書圖、市府公告公開展覽30天及舉辦公展說明會、北市都市計畫委員會審議細部計畫、市府公告發布實施。

北檢偵辦京華城案，8月30日進行搜索、約談。檢察官認定柯文哲、彭振聲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄及圖利等罪，2人聲押禁見。

台北地院9月2日裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。柯文哲當天凌晨在北檢外受訪說，他知道市長不應過問單一個案，所以容積率840%他完全不知道，是3、4月間媒體開始鬧此事後，他才第一次知道此案容積率是840%。目前所有證據，沒辦法證明他干預過。

檢方昨天提出抗告，台灣高等法院合議庭將於今天作出裁定。

威京集團在取得京華城容積獎勵過程，被質疑是否享特權或不當利益輸送，因京華城容積率從392%增至560%，後續因容積獎勵增至672%、再增到840%。