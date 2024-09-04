調整涉京華城案邵琇珮職務 蔣萬安盼速釐清事實

台北市都委會執行秘書邵琇珮涉入京華城案，台北市長蔣萬安今天說，市府將全力配合檢調還原事實，所以已在昨天調整邵琇珮職務，盼司法盡快釐清真相，毋枉毋縱。

台北地檢署偵辦京華城案，2日上午搜索北市府都委會執秘邵琇珮住處，以貪污治罪條例圖利罪被告身分約談她，檢察官漏夜複訊後，昨天清晨諭令請回，並限制出境出海及限制住居。

蔣萬安今天出席台北市政府颱風整備會議前接受媒體聯訪，對於邵琇珮請假1週表示，京華城案已經進入司法階段，市府就是配合檢調偵辦，在事實還原之前，已在昨天先調整邵琇珮職務，希望能儘快釐清事實、毋枉毋縱。

不過台北市都市計畫委員會表示，具體職務調整內容仍待確認。

此外，國民黨台北市議員游淑慧昨天建議市府，要求京華城停工等待司法調查結果，或是先繳交足額保證金再繼續施工。

蔣萬安說，將密切關注案件發展，一旦起訴、判刑確定，就會依法處理，已經要求都發局，針對接下來各種可能狀況研擬應變方案。