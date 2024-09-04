京華城案北檢抗告最快今裁定 柯文哲面臨重返羈押庭「生死門」

台北地檢署偵辦京華城案，日前依圖利、違背職務收賄罪嫌聲押民眾黨主席、台北市前市長柯文哲，台北地院前天裁定無保請回，台北地檢署認為柯在該案扮主導角色，昨天補強證據提抗告，請高院撤銷原裁定；遭收押的北市前副市長彭振聲也提抗告，高院最快今天裁定。

據了解，檢方抗告書厚達廿頁，聚焦在京華城案貪汙與圖利罪部分的細節補強，由於關乎柯文哲能否重返羈押庭的「生死門」，北檢對抗告書內容格外謹慎，就看高院如何評議。

邵琇珮訊後請回 限制出境住居

柯文哲前天凌晨獲無保請回後，北檢蒐集證據補強，前天搜索傳喚台北市都委會執行秘書邵琇珮到案，調查有無奉高層指示指導京華城使用都市計畫法第廿四條，創設「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市」等三項獎勵項目來獲取二○％容積獎勵。檢察官將邵列貪汙被告，訊後請回，但限制出境、出海與住居。

北檢昨送交抗告書前，再指派檢察官赴台北看守所就訊在押的威京集團主席沈慶京與彭振聲，針對邵琇珮與都委會前委員曾光宗的供詞，追查柯文哲有無運用影響力直接或間接讓京華城容積率從五六○%暴增至八四○%。對於有無就訊在押的台北市市議員應曉薇？是否掌握新事證或金流？有無策動在押被告轉為汙點證人？北檢皆未回應，僅表示補強證據都已在抗告書敘明。

彭振聲遭羈押 律師也提出抗告

北檢認為，柯文哲是彭振聲直屬長官，具實質影響力，全案尚有多名重要證人未到案說明，現今網路及通訊軟體發達，柯文哲可輕易透過秘密方式與他人勾串，如未羈押禁見，難防串證。

彭振聲律師何勖愷昨也遞狀對法院裁定羈押彭振聲提出抗告，強調此案無羈押原因和必要性，且彭過去的經歷應是工程相關專業，與都市計畫有相當差距。

兩份抗告書昨晚送抵高等法院，由值夜法官鍾雅蘭擔任受命法官，合議庭審判長為許泰誠，魏俊明擔任陪席法官。高院表示，本案受國人矚目，法官收卷後將詳細閱卷，因一次收兩案，受命法官預計得花一段時間閱覽，之後合議庭再評議，評議後盡速裁定。

北檢查假帳案 李文宗200萬交保

高院若認定北檢抗告有理，會將全案撤銷發回北院，屆時柯文哲將重返北院再開羈押庭；若抗告駁回，檢方不得再抗告。

桃園市前市長鄭文燦涉在林口工五擴大用地案收賄，當時桃園地檢署聲請羈押禁見，但桃園地院一開始裁定五百萬元交保，檢方抗告，高院撤銷發回兩次，桃院第三次開羈押庭後裁定羈押。柯文哲案是否會再度上演「抗告、撤銷發回」輪迴，各界關注。

北檢昨天深夜傳喚柯文哲競總財務長李文宗，針對政治獻金假帳案調查，訊後依涉犯偽造文書罪交保兩百萬元，並實施電子監控。