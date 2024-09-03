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柯文哲政治獻金假帳案 前競總財務長李文宗200萬交保、電子監控

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柯文哲政治獻金假帳案 前競總財務長李文宗200萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
時任柯文哲競總財務長李文宗（圖中）晚間遭北檢傳喚，以被告身分接受複訊，訊後200萬元交保限制出境住居，並接受電子監控，李文宗一語不發，在家屬掩護下離開北檢。記者曾原信／攝影
時任柯文哲競總財務長李文宗（圖中）晚間遭北檢傳喚，以被告身分接受複訊，訊後200萬元交保限制出境住居，並接受電子監控，李文宗一語不發，在家屬掩護下離開北檢。記者曾原信／攝影

台北地檢署偵辦柯文哲政治獻金假帳案有重大進展。檢方比對金流後今晚再緊急傳喚柯競總財務長李文宗，訊後認為李文宗涉及作假帳，當庭轉列被告依偽造文書罪200萬元交保，同時實施電子監控 。

檢方日前依圖利、違背職務收賄罪聲押民眾黨主席柯文哲，台北地院認為依檢方提出的事證，難認柯文哲「犯罪嫌疑重大」，裁定無保請回；台北地檢署不服，認為柯文哲在京華城容積率案扮演主導角色，今天針對原裁定的不利認定補強證據，向法院提起抗告，請高院撤銷原裁定。

北檢在柯文哲無保請回後，昨天指揮廉政署搜索約談台北市都委會執行秘書邵琇珮到案，調查是否有北市府高層指示她放寬京華城容積率，今晨依貪汙罪命她限制出境、出海與住居。檢方分合進擊，今晚再針對假帳部分傳喚李文宗到案，案情持續延燒。

北檢日前指揮調查局北機站搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及會計師端木正事務所共7處地點，約談端木正、助理陳韋瑄、木可公關負責人李文娟，木可公關會計何璦廷、柯競總財務長李文宗（李文娟胞兄）、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人，當時李文宗請回，端木正200萬元交保、李文娟150萬元交保、何璦廷50萬元交保，案由為偽造文書。

專案小組清查政治獻金假帳案，發現木可公關公司，曾匯出一筆400多萬元的專款到柯文哲私人戶頭，名義是「肖像使用權」，由於木可帳目都是由李文宗負責，這筆公司帳轉私人戶頭疑涉及不法，檢方認有必要釐清。

民眾黨主席柯文哲競總財務長李文宗涉偽造文書200萬交保。記者張宏業／攝影
民眾黨主席柯文哲競總財務長李文宗涉偽造文書200萬交保。記者張宏業／攝影

京華城案 柯文哲

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