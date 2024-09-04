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京華城案北市府思善後「若違法繳代金」
京華城案已出現疑有行收賄的弊端，如何善後？引起討論。北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧昨提出「停工等待訴訟結果」、「繳足保證金繼續施工」兩建議，市府官員表示，目前正評估可行方案，但必須於法有據，若確定違法取得容獎可採繳代金處理，但要確定哪一階段容積率違法，如果京華城案確定涉弊，北市府可先以停工為手段與京華城談判。
市府官員說，市府何嘗不想要求停工？但如果法律面站不住腳，恐會面對不斷求償或訴訟，所以每一步都需要於法有據。
游淑慧指出，法院羈押裁定已直接指稱「該容積決議為不法決議」，京華城容獎不法幾已成定案，這個柯市府造成的京華城爛攤子，台北市等不到柯前市長道歉，現任市長蔣萬安要快點收拾，因此提兩建議案。
她說，停工等待司法訴訟結果的好處是狀況凍結，一切等法律關係明確，但要評估的是訴訟曠日廢時，也要評估地質及現有結構物、當地發展影響等，不要像大巨蛋一樣亂停工。另外就是繳交足額保證金後繼續施工，對京華城可能不合法取得的樓地板面積部分，實際估價後由京華城提供足額代金做為保證金，訴訟結果確認後，不合法的樓地板面積部份沒入保證金做為容積代金。
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