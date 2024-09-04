高雄國賓容獎更高 陳其邁：嚴審

台北市京華城容積率弊案延燒，民代關注高雄國賓飯店改建案容積率高達一一四二．四％，遠高於京華城八四○％，質疑開放容積未顧及城市基礎建設能否承載。高雄市長陳其邁昨表示，樓層高的大樓須經過都市設計審議委員會、交通影響評估、環境影響評估等程序，「針對這個案（國賓），我們會嚴加審查。」

陳其邁說，都市計畫通盤檢討會試算在哪些區域、怎樣的條件下容積應該多少，政府也有相關機制，例如都更、危老或綠建築等事項有不同評定標準，會整體看容積率多少來做通盤檢討；另外，不僅只有容積率，建蔽率也是考量因素，加上交通、環境評估及都市設計審議，經過這些審查程序才能夠取到建照。

高市都發局表示，國賓飯店所在基地土地使用分區為「商五」，法定容積率是八四○％，加上二○二二年取得的危老重建容積獎勵卅六％，實設容積才達一一四二．四％，此案未申請容積移轉或增額容積，也沒額外獨創任何容積獎勵項目。

國賓飯店改建案引發部分鄰近住戶不滿，國民黨高市議員邱于軒說，容積是公共財，高雄市原本的容積率就已經很高，有些案子核准下去，容積率動輒超過一千以上，「市府一直開放容積、一直蓋大樓」，未顧及城市基礎建設能否承載，這次凱米颱風淹水就是最好例子。