北市前都委：各地容積獎勵多浮濫

北市府自創容積獎勵項目核准京華城高額容積率，當時在都委會曾引起許多委員反對；三度表達反對的中原大學建築系特聘教授曾光宗昨天表示，京華城涉龐大利益，政治人物不該以「不知道」一語帶過，都發局也不應將不合法個案送進都委會而「陷委員於不義」；市府官員則說，若有長官施壓，對公務人員來說也很兩難。

曾光宗表示，政治人物必須明辨是非，特別是涉及龐大利益的案件；容積獎勵屬公共財，為全體市民所共有，其他縣市目前對於容積獎勵都有過於浮濫問題，除違反公平正義，更對都市產生極大環境負荷，最後仍由全民埋單。他說，都發局不應將不合法個案送進都委會，否則就有推卸責任之嫌；都委會委員遇到違反相關法令或不適宜提案內容，也應勇於提出反對。

曾對京華城表達反對的前都委、銘傳大學建築學系教授王价巨也說，京華城是私人案件，都委會針對個案討論其實很奇怪；容積率背後不止牽扯龐大利益、還可能影響都市景觀，移入容積都是增加原有居民負擔，都發局未來面對公私部門容積案要嚴謹。

市府官員表示，公務員對法律熟悉度會比政務官或都委會委員高，不會將不合法的案子送進都委會審議，但上面若有長官施壓，對公務人員來說也很兩難，更怕未來有問題擔上責任，只能從中尋找看起來合法解套方式。

另名官員說，京華城案如果當初是依「北市土地使用分區管制自治條例」第八十條之二的回饋辦法，將容積獎勵扣除興建成本後，獲得利益的百分之七十回饋政府，就不會有自創容積獎勵爭議，這些要靠都委會委員把關。