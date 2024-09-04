邵琇珮請回 市府研議是否調職

台北市都委會執行秘書邵琇珮捲入京華城案遭檢方以圖利罪被告身分傳喚到案，她雖獲無保請回，但會否影響現有工作？是否需要調職接受調查？台北市政府正進行研議。據悉，她本周均請假，業務由他人暫代。曾與她共事過的都市計畫專家表示，邵是專業都市規畫背景出身，處理都委會案件邏輯清晰，對於她被列為被告感到很驚訝，「可能是受到某種層面的壓力吧」。

北市前市長、民眾黨主席柯文哲獲無保請回後休息一天，昨天主動表示想替邵琇珮講句公道話，他說，公文如果有那麼多人簽字，最後不可以把責任全部推給一個人。

北市議會京華城調查小組召集人、國民黨議員游淑慧表示，今年五、六月間調查京華城案即懷疑邵在關鍵會議教京華城創設獎勵，她曾跟邵說「你這樣問題很大」。

游淑慧表示，京華城案有幾次關鍵議員協調會是邵琇珮到議會與業者開會，邵當時是都發局總工程司，檢方因此懷疑在京華城申請容積那幾年，邵是教京華城如何用都市計畫法廿四條、都更條例裡面的內容去創設三項獎勵的關鍵人物。