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民眾黨 暫無代理主席規畫

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
因應民眾黨主席柯文哲因京華城案，遭檢廉約訊，民眾黨舉行臨時中央委員會，宣布成立緊急應變小組，會中表示現階段不會有代理黨主席的位置。圖／聯合報系資料照片
因應民眾黨主席柯文哲因京華城案，遭檢廉約訊，民眾黨舉行臨時中央委員會，宣布成立緊急應變小組，會中表示現階段不會有代理黨主席的位置。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲宣布請假三個月，外界好奇誰來代理黨主席；民眾黨中評會主委李偉華昨天表示，「老闆請假也不會就此換老闆」，請假是正常現象，沒有代理主席的問題，暫時沒有討論推選代理主席規畫。

民眾黨發言人吳怡萱昨說，柯文哲請假三個月，恐怕要先等處理完官司，再討論後續相關細節，現在談代理主席或許還太早；民眾黨籌組緊急應變小組就是希望能夠全黨團結，一起陪柯文哲度過約談，相關部分還是要交由中評會、中央委員處理，「不是一個人可以說了算。」

柯文哲先前捲入政治獻金風暴，上周舉行查帳終場記者會並宣布請假三個月，同時自動申請中評會調查，思考未來能否繼續帶領民眾黨；當時民眾黨秘書長周榆修受訪表示，只有因故無法行使職權才有互推代理的問題，會邀中央委員及中評委會商。

民眾黨黨章規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之；如所餘任期超過一年，應於出缺後六個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。

京華城案 柯文哲

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