控檢方編故事 柯文哲批綠「新黨國體制」

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲捲入京華城容積獎勵弊案，台北地檢署聲押被法院裁定無保請回，北檢昨天傍晚補強證據提起抗告。柯文哲昨受訪強調自己坦蕩蕩，批評檢方動用所有國家力量，研讀電腦裡面資料，政府從負面選舉走向負面政治，民進黨已經變成新黨國體制。

柯文哲昨天沒有公開行程，上午九時許步出家門。面對媒體提問京華城案時表示，檢廉搜索他住家，帶走ＵＳＢ及硬碟，桃園市前市長鄭文燦的案子檢方在第二天提出抗告，「為什麼我的拖這麼久」？研判檢察官動用所有力量，正在研讀電腦裡資料，想要找出什麼東西。

「對我來講坦蕩蕩。」柯文哲說，以他待在北檢兩天的時間，要從資料拼湊、編造故事太容易，整個中華民國的司法機關，現在已經變成跟名嘴一樣，「每天穿鑿附會，不要說是抹黑，就是在編故事。」

柯文哲說，自己就照常工作，他不希望有一天，在台灣有罪的定義重新改變，「民進黨說你有罪就是有罪」，國家不應當是這樣；台灣花了卅年走出國民黨的黨國體制，結果民進黨變成新黨國體制，司法跟媒體成為政治工具，「對得起當年民進黨前輩嗎？廿年前我們也是支持民進黨，你們已經變成新黨國體制。」

此外，民進黨前晚在臉書以「民眾黨沒說的真相」為題發出系列圖文，指檢廉辦案均嚴守正當法律程序，引發爭議後刪文。民進黨昨無回應，僅前天指出文章與圖卡內容皆取自相關單位官方聲明稿，用意在提供法律常識見解，但確有讓人不當聯想之疑慮，故予以刪除。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，從第一時間搜索民眾黨中央黨部，違法超出搜索範圍還公然說謊，台北地檢署到目前為止，還沒有說清楚講明白，民進黨就急著跳出來發言，儼然成為北檢發言人；聽起來「北檢是主、民進黨是發言人」，但整個系統應該倒過來，民進黨才是主、北檢則是執行意志的小弟，「當小弟無法回答問題，由後面老大哥回答問題」，民進黨跟北檢如此水乳交融，難道就是賴清德總統要推動的司法改革、想要送給台灣的第一份司改大禮？

民眾黨立委張啓楷表示，民進黨現在完全不掩飾，直接代表法務部發布聲明，充分顯示黨政不分；國民黨發言人楊智伃也說，民進黨臉書圖卡曝露民進黨成為北檢發言人的事實，民進黨當北檢傳聲筒，赤裸裸的黨國不分。

民眾黨立院黨團昨也公布新會期優先法案，在捍衛司法正義部分包括刑事訴訟法修正草案，強化刑事偵查程序人權保障、防止權力濫用及落實程序正義。黃國昌舉例，上周五柯文哲主動配合調查、沒有遭到逮捕，意即人身自由沒有被約束，檢察官憑什麼限制接受媒體訪問？還不斷催促柯文哲趕快上車？