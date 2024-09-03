昔全提反對！檢廉傳前都委曾光宗作證 比對京華城案被告供詞
前台北市長柯文哲指出，今年3、4月才知道京華城案容積率為840%。曾任台北市都委會委員的曾光宗表示，不應以「不知道」帶過。北檢今天傳喚曾光宗出庭作證，訊後請回。
台北地檢署偵辦京華城案，檢察官認定柯文哲、前北市副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄、圖利等罪，將2人聲押禁見。
台北地方法院2日裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。柯文哲表示，不知京華城案容積率840%，是今年3、4月間才第一次知道。
對此，曾審查過京華城案的前北市都委會委員曾光宗今天在臉書發文指出，依據會議紀錄，都委會與京華城有關會議約10次，自己任期內共召開5次，他出席4次、請假1次。
曾光宗指出，初次會議因不熟悉京華城案，沒有表達意見；後續3次會議，因已了解申請單位（京華城）的提案理由與內容不合法且極為不合理，自己基於專業判斷，均提出「反對」的意見。
曾光宗也對京華城案提出個人看法，包括「對於政治人物而言」，京華城案涉及龐大利益，且前後歷經6年審議時間，不應以「不知道」一語帶過。
為交叉比對柯文哲等多名被告的供詞，北檢今天下午傳喚曾光宗出庭作證，庭訊近3個小時結束，訊後請回。
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