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陳智菡批未算出容積率 苗博雅：早提20%容獎問題

中央社／ 台北3日電
民眾黨立院黨團主任陳智菡。聯合報系記者翁至成／攝影
民眾黨立院黨團主任陳智菡。聯合報系記者翁至成／攝影

京華城案，民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，台北市議員苗博雅並未算出容積率840%。對此，苗博雅今天表示，早在2021年質詢就提出20%容獎無法律依據且示警。

前台北市長柯文哲稱，今年3、4月才知道京華城案容積率為840%；多名藍、綠市議員都批說謊。曾任北市都委會委員的曾光宗也表示，此案涉龐大利益且歷經6年審議，不應以「不知道」帶過。

陳智菡今天接受網路節目專訪時表示，京華城一案在過去議會質詢時，不管苗博雅、游淑慧或任何人，「當時沒有提到840%的數字，因為當時沒有算出來」，目前看到會議紀錄，苗博雅說的都是放寬容積就可以到1.5倍，但當時未算出840%的數字。

苗博雅下午則透過臉書發文表示，柯文哲的戰狼一號陳智菡嗆自己在2021年的質詢「沒算出840%？」，直批柯文哲身邊剩下這些沒料的高薪小偷，整天不會解決問題，只會咬提出問題的人。難怪柯文哲會被輔佐到一本爛帳，什麼都不知道。

她指出，法院裁定的新聞稿「就系爭20%之容積獎勵，其客觀上確有違法之情形...本案關鍵在於，被告是否明知都委會將以形成違法決議的方式圖利京華城，或被告是否明知系爭20%之容積獎勵係屬違法。」法院認定20%容積獎勵客觀上違法。

同時，自己在2021年11月11日的質詢，明確提出「20%自創容積獎勵沒有法律依據」。

苗博雅表示，自己精準命中現在檢察官和法院認定違法的20%，猜題準確率是百分之百，且早就提出警告。民眾黨卻怪她、攻擊她。

「柯文哲是市長，自己為違法決議蓋了章，卻什麼都不知道」，苗博雅質疑說，原來台北市長這麼好當喔，認為戰狼洗腦小草，把講真話者當敵人，身邊剩下只會逢迎拍馬，手尾錢變腳尾飯的沒料仔，這才是柯文哲從不可一世淪為不信任度69%的根本原因。

京華城案 柯文哲 陳智菡

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