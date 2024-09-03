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柯文哲無保請回 北檢下午5時提出抗告：已補強證據

中央社／ 台北3日電

台北地檢署偵辦京華城案，聲押前台北市長柯文哲，台北地方法院裁定無保請回。北檢今天表示，檢察官針對原裁定的不利認定已補強證據、提出抗告，請求轉呈高等法院撤銷原裁定。

台北地檢署指出，檢察官不服台北地方法院113年度聲羈字第435號柯姓被告的駁回聲請羈押裁定，已擬具相關事由，針對原裁定的不利認定，也已補強證據。

北檢表示，已依法於今天下午5時，向台北地方法院遞交抗告書，請求轉呈台灣高等法院撤銷原裁定。

台北地方法院則表示，收到彭振聲和台北地檢署的抗告書後，會於今天晚間把抗告書與案件卷證等檢送台灣高等法院。

台北地檢署偵辦京華城案，8月30日展開搜索、約談行動。檢察官認定前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄及圖利等罪，將2人聲押禁見。

台北地方法院2日裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。

北院裁定指出，依目前卷證資料及檢察官所提事證，尚未達「有犯罪之高度可能性」的程度，難認柯文哲就彭振聲、議員應曉薇等人主導都委會形成違法決議的行為，已有所知悉或指示，或難認柯文哲主觀上明知20%的容積獎勵屬違法。

法官綜合審酌一切情狀，認為檢察官就羈押要件的「犯罪嫌疑重大」的部分，其釋明尚有不足，因此裁定柯文哲無保請回。

據了解，都委會執行秘書邵琇珮昨天到案後請回，北檢檢察官今天則分批前往台北看守所就訊威京集團主席沈慶京、北市前副市長彭振聲，逐一比對本案相關被告的供詞；經檢察官補強證據，已於今天提出抗告。

京華城案 柯文哲

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