快訊

2026決戰賴清德本命區！TVBS民調曝藍綠台南市長人選：僅「她」勝謝龍介

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑遭網路霸凌墜樓亡…四叉貓回應了

京華城案檢提抗告 白批綠指導北檢

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，民眾黨主席柯文哲（右）遭聲押，經過馬拉松式審理後台北地方法院裁定無保請回，柯文哲在步出北檢後在民眾黨立委黃國昌（左）與支持者護送下離開。記者余承翰／攝影
台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，民眾黨主席柯文哲（右）遭聲押，經過馬拉松式審理後台北地方法院裁定無保請回，柯文哲在步出北檢後在民眾黨立委黃國昌（左）與支持者護送下離開。記者余承翰／攝影

北檢3日正式對京華城案提出抗告！雖然北檢8月30日約談民眾黨主席柯文哲與前台北市副市長彭振聲，懷疑兩人在京華城案中有收賄與圖利廠商，但台北地方法院2日裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。民眾黨則以民進黨近日針對此案，在臉書上幫北檢辯護的發文，質疑民進黨企圖施壓北檢。

柯文哲缺羈押條件

北院2日凌晨表示，依目前卷證資料及檢察官所提事證，尚未達「有犯罪之高度可能性」的程度，難以認定柯文哲就彭振聲、國民黨台北市議員應曉薇等人主導都委會形成違法決議的行為，已有所知悉或指示，也難以認定柯文哲主觀上明知20%的容積獎勵屬違法。

因此，北院認為檢察官就羈押要件的「犯罪嫌疑重大」的部分，釋明尚有不足，裁定柯文哲無保請回。可抗告。北檢也已研擬好抗告理由，於下午5點提出抗告。

民進黨發文指導北檢？

民進黨2日則在臉書粉專以「民眾黨沒說的真相」為題發布圖文，強調檢調辦案均嚴守正當法律程序，但引發網友質疑民進黨代北檢發言的爭議，民進黨隨即刪除相關文章。

對於媒體詢問民進黨是否成為北檢發言人，黃國昌表示，台北地檢署搜索民眾黨中央黨部就是違法搜索，不僅超出搜索票範圍，還公然說謊，這件事情北檢還沒有公開說明，結果民進黨就急著跳出來幫北檢發言。

綠立院黨團急緩頰

黃國昌指出，當北檢無法回答問題，而是由背後的大哥民進黨中央黨部來幫忙回答，請民進黨主席、總統賴清德站出來說清楚，民進黨與北檢如此水乳交融的結合關係，就是賴總統要推動的司法改革嗎？

對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨中央已經有針對這個事件做出說明，尊重黨中央的說明，這是黨中央社群上的處理，而黨團的立場很清楚，任何會造成誤會、誤解的動作都要盡量避免。

【更多精采內容，詳見

京華城案 柯文哲

延伸閱讀

京華城案柯文哲無保請回 北檢今抗告

彭振聲遭羈押禁見 律師今下午赴法院提抗告

檢察官至看守所就訊彭振聲、沈慶京 今將針對柯文哲提抗告

【重磅快評】責任不能全推邵琇珮 柯文哲蓋6章要負多少？

相關新聞

彭振聲遭羈押禁見 律師今下午赴法院提抗告

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，依貪汙治罪條例圖利、違背職務收賄罪聲押前台北市副市長彭振聲，法院認定彭賄賂金額極為龐大，...

京華城案柯文哲無保請回 北檢今抗告

台北地檢署偵辦京華城案，台北市前市長柯文哲昨天裁定無保請回。北檢不服，已擬具相關事由，依法於今天下午5點，向該院提出抗告...

京華城案檢提抗告 白批綠指導北檢

北檢3日正式對京華城案提出抗告！雖然北檢8月30日約談民眾黨主席柯文哲與前台北市副市長彭振聲，懷疑兩人在京華城案中有收賄與圖利廠商，但台北地方法院2日裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。民眾黨則以民進

檢察官至看守所就訊彭振聲、沈慶京 今將針對柯文哲提抗告

台北地檢署偵辦京華城案，檢察官今赴台北看守所就訊羈押中的台北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等人。檢方今將針對台北地...

都發局挨批不該送違法提案到都委會 學者籲：容積案討論需更加謹慎

京華城容積案持續延燒，曾參與過京華城容積審議都委會前委員曾光宗貼出千字文除了檢討政治人物說不知道外，更點出都發局不該送違...

謝龍介批北檢辦柯雙標 不查喜歡曲棍球男人的2900萬金流？

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭到北檢調查，受到各界討論。國民黨立委謝龍介質疑，看到柯文哲案牽扯金流，立刻想起前立委高嘉瑜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。