京華城案檢提抗告 白批綠指導北檢

北檢3日正式對京華城案提出抗告！雖然北檢8月30日約談民眾黨主席柯文哲與前台北市副市長彭振聲，懷疑兩人在京華城案中有收賄與圖利廠商，但台北地方法院2日裁定柯文哲無保請回、彭振聲羈押禁見。民眾黨則以民進黨近日針對此案，在臉書上幫北檢辯護的發文，質疑民進黨企圖施壓北檢。

柯文哲缺羈押條件

北院2日凌晨表示，依目前卷證資料及檢察官所提事證，尚未達「有犯罪之高度可能性」的程度，難以認定柯文哲就彭振聲、國民黨台北市議員應曉薇等人主導都委會形成違法決議的行為，已有所知悉或指示，也難以認定柯文哲主觀上明知20%的容積獎勵屬違法。

因此，北院認為檢察官就羈押要件的「犯罪嫌疑重大」的部分，釋明尚有不足，裁定柯文哲無保請回。可抗告。北檢也已研擬好抗告理由，於下午5點提出抗告。

民進黨發文指導北檢？

民進黨2日則在臉書粉專以「民眾黨沒說的真相」為題發布圖文，強調檢調辦案均嚴守正當法律程序，但引發網友質疑民進黨代北檢發言的爭議，民進黨隨即刪除相關文章。

對於媒體詢問民進黨是否成為北檢發言人，黃國昌表示，台北地檢署搜索民眾黨中央黨部就是違法搜索，不僅超出搜索票範圍，還公然說謊，這件事情北檢還沒有公開說明，結果民進黨就急著跳出來幫北檢發言。

綠立院黨團急緩頰

黃國昌指出，當北檢無法回答問題，而是由背後的大哥民進黨中央黨部來幫忙回答，請民進黨主席、總統賴清德站出來說清楚，民進黨與北檢如此水乳交融的結合關係，就是賴總統要推動的司法改革嗎？

對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，民進黨中央已經有針對這個事件做出說明，尊重黨中央的說明，這是黨中央社群上的處理，而黨團的立場很清楚，任何會造成誤會、誤解的動作都要盡量避免。

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