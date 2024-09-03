謝龍介批北檢辦柯雙標 不查喜歡曲棍球男人的2900萬金流？

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭到北檢調查，受到各界討論。國民黨立委謝龍介質疑，看到柯文哲案牽扯金流，立刻想起前立委高嘉瑜遭前男友毆打時，北檢意外查出一位曾任立委的民進黨新潮流大老的2900萬特殊金流，北檢竟說該名大老不是被告，依法簽結，也無另案偵辦。自己無法接受司法雙標，希望法務部長鄭銘謙給個說明，為何不查該案？難道喜歡曲棍球的男人就不會貪汙？

謝龍介說，他的原則很簡單，貪汙，就去關到死，不分黨派，也無關立場。當自己看到北檢偵辦柯文哲涉貪汙圖利案時，馬上想到要提醒北檢，不要忘記另一個大案。

謝龍介表示，2021年底，前立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打案爆發時，調查局追查林秉樞金流，反向查到一位曾經擔任立法委員的新潮流重量級大老從2020年1月至2021年12月陸續透過第三方支付平台（藍新科技）與ATM匯出2900萬元，平均每個月匯出120萬元。

謝龍介說，柯文哲案的170萬元就風風火火地偵辦財產來源不明，還仔細比對與京華城容積獎勵時序。同樣是北檢辦案，同樣透過ATM操作，新潮流大老相關案件的2900萬元從何而來？又去了哪？難道不用查個上窮碧落下黃泉？當時消息見報後，北檢竟說這名重量級大老不是被告，依法簽結，也沒有另案偵辦。

謝龍介最後表示，柯文哲涉及的諸案，得由柯自己面對司法，他無法也無意替柯辯護。但自己身為一名立法委員，絕對會監督司法的雙標，馬上要開議，將要求鄭銘謙給個合理說法。新潮流的2900萬元，為何不必去查？喜歡曲棍球的男人，就不會貪汙嗎？