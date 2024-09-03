前都委示警京華城案千字文提5省思 官員曝會出問題關鍵

京華城容積率840%爭議，前都委會委員曾光宗在臉書發千字文提出五點京華城案省思。對於各縣市發放容積獎勵是否有浮濫之嫌？機制是否有檢討修正之處？北市府不具名官員認為，容積獎勵機制只要放在通案，都不會有問題，因為「你有、我也有」，京華城案正是因為個案處理才會發生問題。

曾在京華城案多次表達反對意見的前都委、中原大學建築系特聘教授曾光宗在臉書提出五點「京華城案之我見」。曾說，政治人物必須明辨是非，特別京華城案涉及如此龐大利益，歷經6年審議，不應該以「不知道」而一語帶過；主管的都發局必須要有基本專業立場與判斷，不應將不合法的個案直接送都委會，將會陷委員於不義，且有推卸責任之嫌。

至於容積獎勵機制，曾認為容獎立意良善，但因背後牽涉非常多利益，不僅僅台北市，其他縣市目前對於容積獎勵都有過於浮濫問題，除違反公平正義，更對都市產生極大環境負荷，最後仍是由全民買單。

對於前都委會委員的省思，北市府官員認為，這次京華城案的確有適法性的爭議，如果當初是依照「北市土地使用分區管制自治條例」第80條之2的回饋辦法，將容積獎勵扣除興建成本後，獲得利益70%繳回政府，就不會有都市計畫法第24條的爭議，因土管條例80-2條的要求會比容積移入的代價還要高。

至於各縣市是否容積獎勵浮濫發放，這名官員說，容積獎勵就是回到縣市都委會把關，目前機制也就是這樣，不管容移或容積獎勵都會送到都審會去審查，京華城之所以送到都委會，是因細部計畫審查才會送到都委會。

這名官員說，也正因如此，都委會、都審會的把關至關重要，所以委員會委員的聘任，當然也就相當重要，所有的審查，都是要這些委員幫忙把關。