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柯文哲稱不知京華城容積惹議 黃珊珊：指不干預個案

中央社／ 記者王承中
前台北市長柯文哲稱不知道京華城案容積率惹議。記者林伯東／攝影
前台北市長柯文哲稱不知道京華城案容積率惹議。記者林伯東／攝影

前台北市長柯文哲稱不知道京華城案容積率惹議，前台北市副市長、民眾黨團副總召黃珊珊今天表示，柯文哲從未說不知道京華城案，柯文哲的說法應是交辦後，由都委會去依法執行，柯文哲不會干預最後結果，也不會去參與。柯文哲不可能去干涉個案。

前台北市長柯文哲稱，今年3、4月才知道京華城案容積率為840%。曾任北市都委會委員的曾光宗今天表示，此案涉龐大利益且歷經6年審議，不應以「不知道」帶過。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及民眾黨立委張啓楷、麥玉珍、陳昭姿、林憶君等人，今天上午在立法院民眾黨團召開記者會，公布新會期優先法案。

黃珊珊在記者會中表示，柯文哲從未說不知道京華城案，有接到陳情，也有按照程序交辦，由局處依法辦理，程序上都有經過柯文哲，簽署公開展覽後，就交由相關單位依法辦理。

黃珊珊指出，台北市政府有都市計畫委員會，從以前到現在，任何市長都不可能干涉都委會的任何程序，包括干涉會議或下指示。柯文哲的說法應是交辦後，由都委會依法執行。公展則是要讓全民都知道，所以要開地方說明會、都委會專案審查，審查完畢後有相關會議紀錄且對外公開。

黃珊珊表示，柯文哲不會干預最後結果，也不會去參與，柯文哲當然知道有京華城陳情案，但案子交給相關專業單位之後，柯文哲不可能去干涉個案。

黃珊珊指出，現在台北市議會有非常多民代，故意把當年的狀況用「噴髒水」方式多方影射，不管是對柯文哲或對北市府整個公務系統，都是非常嚴重污辱。優質公務員很認真在工作，包括第一魚果市場改建，所有預算都是經台北市議會通過，該預算當時流標，議會也下過非常多次的附帶決議，要求市府儘速處理。

黃珊珊表示，如果是市府刻意減項發包、圖利個人，那市議會整個審議過程預算，下這麼多附帶決議，給這麼多的錢，這部分議員其實都很清楚。現在不管是國民黨或民進黨的議員，都在利用片面資訊，故意在這案子以外製造新的髒水，這才是最值得譴責的。大家要把事情講清楚，就拿出證據來，而不是這樣每天潑髒水。

京華城案 柯文哲

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