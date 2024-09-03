民進黨發圖文惹議 黃國昌要求賴清德說明

民進黨發文強調檢調辦案均嚴守正當法律程序，引發爭議後刪文。民眾黨團總召黃國昌今天表示，北檢違法搜索民眾黨中央，還未對外說明，民進黨就急著幫忙發言，請民進黨主席、總統賴清德出來說明，民進黨與北檢如此水乳交融，就是要推動的司改嗎。

對此，吳思瑤說，民進黨中央已經有針對這個事件做出說明，尊重黨中央的說明，這是黨中央社群上的處理，而黨團的立場很清楚，任何會造成誤會、誤解的都要盡量避免。

台北地檢署偵辦京華城案，聲押前台北市長、民眾黨主席柯文哲，台北地院2日凌晨裁定無保請回。民進黨昨天在臉書粉專以「民眾黨沒說的真相」為題發布圖文，強調檢調辦案均嚴守正當法律程序，但引發網友質疑民進黨代北檢發言的爭議，民進黨隨後刪除相關文章。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及民眾黨立委張啓楷、麥玉珍、陳昭姿、林憶君等人，今天上午在立法院民眾黨團召開記者會，公布新會期優先法案。

對於媒體詢問民進黨是否成為北檢發言人，黃國昌表示，台北地檢署搜索民眾黨中央黨部就是違法搜索，不僅超出搜索票範圍，還公然說謊，這件事情北檢還沒有公開說明，結果民進黨就急著跳出來幫北檢發言。

黃國昌指出，民進黨才是主，台北地檢署是執行民進黨意志的小弟，當北檢無法回答問題，由背後的大哥民進黨中央黨部來幫忙回答。請民進黨主席、總統賴清德站出來說清楚，民進黨與北檢如此水乳交融的結合關係，就是賴總統要推動的司法改革嗎。

黃國昌表示，柯文哲無法請回後，詳閱北院的裁定，印證從搜索到當庭逮捕，根本就沒有充足具體的事證，從北檢要提抗告都拖拖拉拉，就印證整件事情沒有急迫性，因為檢察官手上什麼證據都沒有，要請問北檢到底在幹什麼，刑事偵查程序是可以這樣拿來踐踏人權嗎，如果北檢無法說明，請法務部長、檢察總長要出來把話說清楚。

對於總統府提名國會觀察文教基金會董事長姚立明為司法院副院長，黃國昌指出，過去蔡政府的司法改革讓人民徹底失望，現在賴總統提名自己的競總主委姚立明擔任司法院副院長，讓司法院成為酬庸院。

黃國昌表示，絕對沒有辦法容忍賴總統這樣踐踏司改，把司法院副院長拿來酬庸，賴總統要藉由提名姚立明向全體法律界散播的訊息就是「聽我的，做我想做的，以後就有副院長可以做。」他說，請賴總統說清楚講明白。