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柯文哲無保請回 民眾黨團檢討刑事訴訟法列優先法案

中央社／ 記者王承中
民眾黨主席柯文哲因京華城案遭北檢聲押，北院裁定無保請回。記者翁至成／攝影
民眾黨主席柯文哲因京華城案遭北檢聲押，北院裁定無保請回。記者翁至成／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城案遭北檢聲押，北院裁定無保請回。民眾黨團總召黃國昌今天表示，新會期優先法案包括強化刑事偵查程序人權保障的刑事訴訟法。面對北檢違法濫權的爭議作為，如何在偵查程序中落實人權保障，已是刻不容緩的議題。

第11屆立法院第2會期昨天開始進行報到，民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及民眾黨立委張啓楷、麥玉珍、陳昭姿、林憶君等人，今天上午在立法院民眾黨團召開記者會，公布新會期優先法案。

民眾黨團新會期的優先法案，包括強化刑事偵查程序人權保障的刑事訴訟法、刑法增訂妨害司法公正罪與棄保潛逃罪、公益揭弊者保護法草案、推動修憲廢考監、新聞媒體與數位平台強制議價法、衛星廣播電視法、不在籍投票法、長照保險法等。

針對刑事訴訟法，黃國昌指出，最近北檢非常離譜的違法濫權的爭議作為，讓人清楚地意識到，在刑事訴訟法中，如何在偵查程序中，落實人權保障，保障每個人的程序基本權，已經是刻不容緩的議題。

黃國昌表示，檢廉稱當民眾自動配合調查，人身自由並未受到拘束，所以法定的24小時還未起算，但當民眾黨主席柯文哲日前自願配合前往廉政署接受調查，請問檢察官憑什麼不讓柯文哲接受媒體訪問，不斷催促柯文哲上車。

黃國昌指出，如果大家都自願配合調查，以後請在程序上清楚告知民眾自願接受調查的權利，人身自由並未被拘束，隨時可以依照自由意志離開，相信這是針對每位被視為犯罪嫌疑人應享有的保障，因為每個人都可能遇到像柯文哲相同的狀況。

張啓楷表示，明年監察院的預算高達新台幣10億9000萬元，但監察院已經變成廢物院，功能不彰，憑什麼花人民的血汗錢。民眾黨團在新會期要雙管齊下，提出憲法修正案廢考監，目前修憲案已經寫好，待開議後就會找朝野立委連署。另外，明年度監察院的預算，除人事費及財產申報費用外，其他的預算將會全部刪除。

對於新會期的開議日，黃國昌指出，民眾黨團主張儘速開議，已發函給立法院長韓國瑜，希望韓國瑜儘速召開黨團協商，確定開議日期。如果各黨團無法達成共識，就依立法院職權行使法，各黨團提出議事日程草案，交由立法院談話會表決處理。

京華城案 柯文哲

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