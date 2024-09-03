柯文哲無保請回…北檢抗告成功率多少？黃揚明：須提2具體事證

台北地檢署偵辦京華城案，台北市前市長柯文哲昨（2日）裁定無保請回，雖北檢預計今天提出抗告，不少為其聲援的「小草」仍雀躍不已。資深媒體人黃揚明認為，北檢必須拿出兩個具體事證，否則抗告成功的機率會降低。

黃揚明在節目《57爆新聞》上表示，過去向北檢也好、各個地檢署也好，辦這種肅貪案件，都已經到了聲押的地步，「最後無保請回的機率極低啊！」他表示，自己問了很多法界朋友，都說沒看過這種事，「北檢回去要打屁股，表示你證據力不足」。

黃揚明認為，這段期間，柯文哲現金流的問題鬧得沸沸揚揚，但最後法官裁定的新聞稿，卻沒有提及此事。另外，因時間緊迫，北檢證據還沒蒐集完全，還發生現任北市都委會執秘邵琇珮「被畏罪潛逃」的烏龍事件。

黃揚明認為，想要羈押柯文哲，北檢必須拿出具體事證，包括一、證明柯文哲明知京華城容積率840％；二、證明柯文哲有金流的對價關係，若沒有這兩個，北檢要抗告成功的機率會降低。

柯文哲今早受訪時表示，檢方現在動用所有國家力量，正在研讀電腦裡面的資料，政府從負面選舉走向負面政治，民進黨已經變成新黨國體制，「但對我來講坦蕩蕩」，依照他待在北檢兩天的時間，要從資料拼湊、編造故事太容易，整個中華民國的司法機關，現在已經變成跟名嘴一樣，「每天穿鑿附會，不要說是抹黑，就是在編故事」。