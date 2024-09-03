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彭振聲突嘔吐送醫「真相大白」 蘇一峰曝最糟情況：會死人的

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市前副市長彭振聲（中）因京華城案遭台北地檢署聲押禁見，1日閱卷時傳出身體不適就醫，就醫後由法警戒護回台北地方法院。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台北市前副市長彭振聲（中）因京華城案遭台北地檢署聲押禁見，1日閱卷時傳出身體不適就醫，就醫後由法警戒護回台北地方法院。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台北市前副市長彭振聲涉京華城弊案遭羈押禁見，日前（1日）在閱卷期間身體不適，有嘔吐、暈眩及喘氣情形，被戒護送醫，歷經3個多小時檢查才好轉出院。對此，醫師蘇一峰表示，應該請檢調機關去醫院上一堂低血鈉的課程，低血鈉會導致頭痛頭暈、胡言亂語，狀況發生在老人家身上會更嚴重，會死人的。

根據「三立新聞網」報導，檢方偵辦京華城弊案，台北市前立端長柯文哲、副市長彭振聲被依涉違背職務收賄罪、圖利罪聲押，柯文哲在無保請回後，透露在北院待了三天三夜，期間只能吃檢方提供的甜麵包和鋁箔包飲料果腹，食慾非常差。

對此，醫師蘇一峰在臉書發文表示，三天馬拉松式訊問，檢方只提供甜麵包和飲料果，「難怪彭振聲會嘔吐，真相大白了」，應該請檢調機關去醫院上一堂低血鈉的課程了。

蘇一峰進一步說明，人每天必須攝取鹽份補充鈉離子，如果一直只吃甜食而口渴多喝水，就會導致低血鈉，會出現頭痛、頭暈、嘔吐，失去正常思考能力而胡言亂語，這情況發生在老人家身上會嚴重，如果訊問的老人家還有糖尿病，「這樣搞三天會死人的…」。

京華城案 彭振聲 柯文哲 蘇一峰

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