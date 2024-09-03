柯文哲滿血回歸？謝寒冰搖頭預言「後阿北時代來臨」 白營將爆內鬥

台北地檢署偵辦京華城案，台北市前市長柯文哲昨（2）日裁定無保請回，雖北檢預計今天提出抗告，不少為其聲援的「小草」仍雀躍不已。對此，媒體人謝寒冰認為，柯文哲雖然還是有聲援者，但想要翻身很難了，「後阿北時代」已經來臨，民眾黨的下一波內鬥馬上就要開始，他難有餘力處理。

謝寒冰昨日在節目《大新聞大爆卦》中表示，柯文哲無保請回，並不如小草所想像的回魂，或是成為政治英雄，現在還信任他的人，大概就剩下10％左右。其實更多人對北檢這次的處理方式不滿，因為他們非常粗暴、最後又找不出證據，「柯文哲想要藉這個機會翻身，重新凝聚號召力，其實很難」。

謝寒冰表示，柯文哲這次假帳及買商辦等風波，已傷害很多支持者的心。當前柯也只是無保請回，未來的官司問題將造成他無法處理黨務，「柯文哲屢強調SOP、制度的人設，現在事實卻證明他什麼都做不到。他現在出的每一個案子，包括台智光、北士科，其實都是信人不信制度造成的結果！」屆時民眾黨還可能因此再爆發新的內鬥，以目前狀況來看，儼然進入「後阿北時代」。