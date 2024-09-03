柯文哲京華城案 前都委曾光宗：不應以不知道帶過

前台北市長柯文哲稱，今年3、4月才知道京華城案容積率為840%。曾任北市都委會委員的曾光宗今天表示，此案涉龐大利益且歷經6年審議，不應以「不知道」帶過。

台北地檢署偵辦京華城案，民眾黨主席、前台北市長柯文哲2日無保請回、前台北市副市長彭振聲羈押禁見。柯文哲步出北檢後稱，不知京華城案容積率840%，是今年3、4月間才第一次知道。

對此，前都委會委員、現任中原大學建築系特聘教授曾光宗今天凌晨在臉書發文表示，自己曾經審查過京華城案，認為除了追究相關人員的法律責任之外，還有許多重要且深層的議題，需要社會及專業界一起來省思。

曾光宗指出，他在2017年1月起至2020年12月底期間，受聘擔任都委會委員。依據會議記錄，都委會與京華城有關會議約有10次，自己任期內則共召開過5次會，他出席4次、請假1次。

同時，除初次會議因不熟悉京華城案，沒有表達意見外；後續3次會議中，因已了解申請單位（京華城）的提案理由與內容不合法且極為不合理，自己基於專業判斷，均提出「反對」的意見。

由於都委會在2021年9月9日的第783次會議，通過京華城容積獎勵20%。曾光宗說，自己當時並非委員之一，所以無法了解該次的審議過程。

曾光宗隨即對京華城案，提出5點個人看法。首先為「對於政治人物而言」，認為政治人物位於一定高度，必須能明辨是非，特別是面對京華城案涉及如此龐大利益，且前後歷經6年審議時間，不應以「不知道」一語帶過。且期間都有委員持反對意見，代表此案有爭議，更須傾聽與了解反對理由和因果得失。

其次「對於主管機關而言」，都發局對於此案必須要有基本的專業立場與判斷，不應將不合法的個案直接送入都委會，如此將會陷委員於不義，且有推卸責任之嫌。而且期間更不應該幫申請單位提出「解套」的程序與方法，此點希望檢調單位能再明察。

第三「對於民間財團而言」，民間財團取得自己原本的利益（法定建築容積）是合理的，但若想要以不合法的程序與方法竊取額外的建築容積（容積獎勵）則萬萬不可，因容獎屬於公共財，為全體市民所共有，此種公共利益須有效保護，不應隨意送給民間財團。

第四「對於委員而言」，擔任都委會的委員應秉持第三方的公正中立立場審議相關提案，如遇違反相關法令或不適宜的提案內容時，應適時勇於提出反對意見。特別是在重要的審議會議中，如未發言或發言內容十分含蓄與模糊，最後均會被機關視為「同意」，此點更需留意。

最後「對於容獎機制而言」，其原本為一立意良善的機制，但由於其背後牽涉非常多利益，因此包含京華城案的所有爭議，都因此機制而起。其實不僅僅台北市，包含其他縣市目前對於容獎都有過於浮濫的問題，甚至產生種種弊端。

曾光宗認為，此現象除違反公平正義之外，更對都市產生極大的環境負荷，後續衍生出的都市環境問題，最後仍是由全民買單。

有關京華城案，曾光宗認為，此案對民眾而言是個非常好的「公民教育」機會，藉此可重新檢視政治人物、主管機關及民間財團，這對建立公民社會應有極大的教育意義。

此外，對於建築及都市計畫等專業界而言，更是一個非常適切的「專業教育」案例。其中明確界定相關委員的角色與倫理規範為首要，更重要的是藉此重新檢討現行的「容獎機制」，這有賴中央主管機關從法制面及執行面整體地予以檢討修正，以減少弊端的產生，並促使容獎應用在迫切且真正有需要之處。