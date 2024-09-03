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柯文哲無保請回 藍委：北檢被狠狠打臉

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷黃婉婷／台北報導

台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院昨裁定台北市前市長柯文哲無保請回、前副市長彭振聲羈押禁見，藍白陣營同聲批評檢方辦案手法。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，到底誰在背後授意如此羅織罪名、荒腔走板的政治追殺，北檢應站出來向國人說清楚；國民黨立委李彥秀也說「北檢遭到狠狠打臉」。民進黨團幹事長吳思瑤則表示，尊重檢調調查，不樂見民眾黨鼓弄民粹。

黃國昌強調，柯文哲經七十小時馬拉松式的調查訊問，整個過程荒腔走板，造成台灣民主法治的傷害，北檢應該站出來，正式向全體國人說清楚講明白，到底是誰在背後授意如此羅織罪名、荒腔走板的政治追殺，難道賴政府要交給人民的第一張司法改革成績單，就是對他的政敵進行政治追殺跟清算？

李彥秀說，台北地院羈押庭裁定柯文哲「無保請回」，代表法院認為僅憑北檢提的事證，欠缺羈押柯的理由，等於北檢遭狠狠打臉，呼籲檢調「證據到哪裡，辦案到哪裡」，拒絕政治力干預。

吳思瑤表示，民進黨團秉持關心但不介入、評論但不攻擊，也不樂見民眾黨鼓弄民粹，對司法辦案進行政治施壓，這是非常不敬和負面的操作手法。

京華城案 柯文哲

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