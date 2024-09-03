柯文哲離黨務 白營戰國會

台北地檢署偵辦京華城案，台北地方法院昨凌晨裁定民眾黨主席柯文哲無保請回，柯文哲歷經七十小時司法大戰後，暫時挺過第一關。民眾黨下一步戰場設定兩大主軸：暫時請假黨主席職位的柯文哲，將不碰黨務，專心應付司法偵查；民眾黨立法院黨團將戰場拉回國會，除鎖定推動民生法案，也將緊盯法務部、司法院預算，凸顯司法不公。

柯文哲捲入京華城案，上周五遭檢廉大動作搜索住家、民眾黨中央黨部。柯文哲昨獲無保請回，讓苦守在北檢大門口的「小草」興奮歡呼並激動落淚，民眾黨內部也士氣大振，下一步將在國會戰場展開絕地大反攻，鞏固白營基層，也出一口氣。

立法院新會期九月一日開始，民眾黨立委昨共同完成報到，展現新會期團結氣勢，也象徵主戰場重新回到國會。民眾黨團今天也將舉行記者會，公布新會期優先法案名單。民眾黨立委黃珊珊表示，縱使現在面對諸多紛擾，民眾黨在立法院的表現絕不會打折扣，新會期要展現「團結向前、捍衛法治、關注民生、嚴審預算」的決心。

知情人士透露，民眾黨團將結合前立委、智庫等，加強戰力，並凸顯賴清德總統傲慢酬庸、偏執施政與民生無能等；另外也將嚴審司法院、法務部預算，以凸顯司法不公。

柯文哲挺住「司法劫」第一關，未來仍要面對北投士林科技園區設定地上權案、第一果菜市場及漁類批發市場改建案、南港轉運站ＢＯＴ案等，目前已向民眾黨請假三個月，專心面對後續司法攻防。據了解，柯為避免外界質疑串供，短期內將不再參與中央黨部、立院黨團會議。至於柯原訂九月下旬訪美，行程是否照舊，仍須再討論。

柯文哲遭司法偵辦，也牽動國會藍綠白競合變化。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨分析，「除了藍白合，別無選擇。」國民黨這次展現維持在野合作的格局，沒有口出惡言、落井下石，接下來藍白應進一步討論政治合作。國民黨立委李彥秀表示，立法院即將開議，在野合作絕對不會退縮，監督執政黨、提出更多優質的民生法案，是在野陣營責無旁貸的責任。

對於政黨合作，民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨是一個理性務實、就事論事的政黨，過去在國會推動各項改革法案、監督行政部門，秉持的不是親疏遠近，而是理念跟價值，還有是否符合台灣社會及人民的利益，這才是履行立委職責，最優先要考慮的事情。