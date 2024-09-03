檢廉勾勒分工／應曉薇陳情施壓 彭振聲拿錢辦事

檢廉偵辦京華城容積獎勵弊案，「上層」關鍵角色分工逐漸明朗；台北市議員應曉薇涉嫌收受沈慶京四千七百多萬元賄款，替京華城案陳情、舉行協調會並施壓官員，時任副市長彭振聲涉嫌「拿鉅款辦事」，一路助京華城獲取百分之廿的容積獎勵。至於前市長柯文哲是否真的如法院採信的「完全不知情」？端示檢方補強證據。

台北地檢署昨天表示，正整理相關資料、補強事證，盡速對柯文哲無保請回的裁定提起抗告；柯文哲指稱「用搜索查扣的手機跟硬碟，拿裡面資料編故事…這兩天可說極盡壓迫跟凌虐」與事實不符，檢察官所有偵訊過程都依刑事訴訟法辦理，檢方更不可能編故事。

京華城二○二二年十一月一日成功獲放寬容積率後，應曉薇一個月內分別收到沈慶京一方匯到其協會的二千萬、二千五百萬元兩筆款項，領出五百萬元轉存男友王尊侃帳戶、三百萬元清償貸款，助理陳佳敏也曾提領二百萬元存入應的帳戶支付信用卡費。

彭振聲是當時北市副市長，也是台北市都市計畫委員會會議主席、京華城案專案管理人，涉嫌在都委會會議中預設立場、違反議事規則，一路相助京華城獲得容積獎勵，法院也認定他對京華城案犯罪事實十分熟悉，是本案中上層、關鍵角色，所圖利益、賄賂金額極為龐大。