新聞眼／檢抗告若再敗 難逃政治反撲

台北地檢署指控民眾黨主席、北市前市長柯文哲涉嫌收賄、圖利京華城獲高額容積獎勵，但聲請羈押柯卻遭法院裁定無保請回，弄得灰頭土臉，甚至可能面臨巨大政治勢力反撲；檢方已準備提起抗告，但若無法出示強而有力的涉賄及圖利證據，恐難為政治辦案的指控開脫。

柯文哲初上任台北市長時，猛打大巨蛋、美河市、松菸文創園區、雙子星、三創園區「五大案」，案案都與市政建設有關，法官昨採信柯文哲「自身亦無相關專業」，是否讓人信服？不無可議。

柯文哲涉訟後，多次用政治語言抨擊檢察官選擇性辦案，昨天羈押庭獲請回，步出法院第一時間就批檢察官對待他「極盡壓迫跟凌虐」，充滿對檢察官的不滿。法官認定柯文哲犯罪嫌疑不重大而裁定無保請回，一紙裁定也「附贈」柯文哲取得攻擊檢廉辦案的話語權。

柯文哲未來會不會被羈押，司法程序留有補救之道，但可想而知，柯文哲為擺脫司法偵辦束縛，必然全力挑戰檢察官發動搜索、聲請羈押的正當性及合法性，同時向支持者喊話，製造檢察官為政治辦案的印象。

檢方今年五月立案偵辦京華城案，大量勾稽可疑金流，沒有萬全準備應不可能倉促出手，尤其偵辦主要在野黨主席涉嫌不法更不可能大意，但法院無保裁定一出爐，被辦的與辦人的處境就天差地別。

柯文哲無保請回，外界必對檢廉辦案產生質疑，檢察官頭戴「偵查不公開」緊箍咒，只能暫時被動澄清釋疑，面對柯陣營可能形塑政治及司法迫害意象，檢方在偵結前，只能打無聲戰爭。

柯文哲是否會因京華城案羈押，在檢方提起抗告後仍難預料，但可以確定的是，法院請回的裁定已添加柯文哲對抗檢察官的柴火，檢方應虛心補足、釋明更具說服力的證據再提起抗告，否則若抗告仍無法獲得法院支持，將持續自傷。