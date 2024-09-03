民眾黨：柯文哲說不知容積率 是指不干涉

北市前市長柯文哲捲入京華城案遭聲押，他辯稱不是都委會與會人員，無從知悉開會情形，也信賴都委會委員及副市長彭振聲的專業意見，不知容積率百分之八四○；獲法院採信，遭藍綠議員質疑公然說謊。民眾黨副秘書長許甫表示，北市府業務跟陳情多如牛毛，市長不會干涉個案，也不知過程與折衝細節。

許甫說，台北市政府業務跟陳情非常多，市府有專業分工，當初接到議員等人陳情後，柯文哲認為有必要研議，才轉交給都審等專業單位研議，「當中的細節、過程與折衝，作為一個市長，不會干涉」，柯文哲所謂的「不知道」是指此。

柯文哲昨天步出台北地院時表示，所謂京華城容積率百分之八四○，當年送公開展覽、轉送都市計畫委員會後，「我完全沒有過問，因為作為市長，不應該過問單一個案；後來容積率百分之八四○，我其實完全不知道，直到今年三、四月媒體開始報導才知…」。

許甫說，經過長達近七十小時訊問，檢方不斷從旁堆疊證據，甚至是用Ａ案問Ｂ、Ｃ、Ｄ案，想要羅織柯文哲入罪，社會大眾都看在眼裡。

民眾黨新北市議員兼黨部主委陳世軒說，近三天，從檢廉搜索柯文哲住家跟民眾黨中央黨部起，他們面臨一場極度不對稱資訊戰，期待司法公平公正，但遺憾的是特定媒體、名嘴頻頻以獨家名義，惡意散布不實消息，企圖形塑柯官商勾結、貪婪政客的負面形象，欲先將柯定罪。「我們掛在嘴邊的公開透明，被徹底落實在檢調」何等諷刺。