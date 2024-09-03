京華城容積率 柯文哲不知840% 議員批說謊

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案遭檢方聲押，台北地院裁定無保請回，針對法院採信柯自稱「今年三、四月才知京華城容積率百分之八四○」一事，北市議員無不痛批「說謊」，市議員苗博雅甚至兩度在議員質詢時提醒柯文哲可能涉弊，柯都回說「不會」，苗博雅昨說，身為三年前嘗試救柯的人，對柯的辯詞實在聽不下去，「愈是硬辯，離土城（指看守所）就愈近」。

苗博雅二○二一年十一月十一日在市政總質詢時質詢時任市長柯文哲、都發局長黃一平，是否了解京華城容積獎勵一事，柯回應「細節不清楚」，苗表示，都更案中京華城得到了「韌性城市」、「智慧城市」、「移居城市」三個獎勵共得到最高百分之廿、樓地板面積約九九七坪獎勵，換算成市價約有十億元以上獎勵。

苗博雅質疑，京華城並非都更案，「為什麼可以適用都更容積獎勵」？過去沒有其他案子三個獎勵全拿，質疑為京華城「量身訂做」，提醒柯要注意「底下的人搞這些有的沒的，卸任後會不會被翻出來」。

苗博雅昨天說，二○二一年發現過程不正常，基於為市民把關，也希望柯不要步入前人後塵、與財團勾結而致政治生涯挫敗，但柯不予理會，「可能柯在第二任心願比較大」。

議員游淑慧指柯的策略是在認笨與認壞間選擇認笨，「法官採納這種證詞是滿佩服的」。她說，每當京華城案卡在都委會，議員應曉薇就會找柯文哲，不是開便當會就是協調會，柯要如何在不知情下要求都發局、副市長盡速積極協助，不是很弔詭嗎？

「騙完小草騙法官…」議員顏若芳說，柯文哲在二○二○年十一月以市長章親自簽核京華城都市計畫公展，其中就有京華城自創容積獎勵內容，「章都蓋了竟敢說不知道」？議員簡舒培也批「柯文哲睜眼說瞎話」，議員質詢、親簽公文、主動詢問副市長彭振聲樓地板面積、參加動工典禮，顯示柯一直有所掌握，卻將責任推給下屬，「把所有責任推給下屬，最無恥的長官」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤質疑，京華城案有財團行賄，有市議員當中間人，市府也有協力者，無疑是市政重大弊案，人證、物證都有，以政策形成和改變流程來看，柯幾乎不可能不知情，否則就太脫離事實與決策實務經驗，「作為市長，出事推給前副市長就算了，還推給都委會，真是不負責任」。